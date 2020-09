AppSalat: Mit diesen Apps erstellt ihr eure eigenen Widgets

iOS 14 brachte ein neues Widget-System mit sich. Das wisst ihr wohl alle mittlerweile. Dadurch lassen sich verschiedene Widgets nun unter anderem am Homescreen platzieren. Da diese Thema sehr beliebt ist, wollen wir euch im heutigen AppSalat zeigen, mit welchen Apps ihr eure ganz eigene Widgets erstellen könnt! Viel Spaß!

Widgetsmith

Widgetsmith ist derzeit wohl die bekannteste Lösung, wenn es um personalisierte Widgets geht. Man startet, indem man sich für eine der drei bekannten Größen und für ein Modul (zum Beispiel einen Kalender) entscheidet. Danach kann man das Widget personalisieren. Es gibt auch mehrere Module für eigene Fotos oder benutzerdefinierte Texte. Zusätzlich kann ein Widget zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Module zeigen.

Widgetsmith gibt es kostenlos im App Store. Manche Module und Styles verstecken sich hinter einem Abonnement. Dieses kostet 1,99 Euro pro Monat oder 21,99 Euro pro Jahr.

Widget Wizard

Widget Wizard ist ähnlich wie Widgetsmith, mit der Ausnahme, dass man pro Widget auch mehrere Module (in Widget Wizard heißen diese „Statistik“) einblenden kann. Die Anzahl der Module ist von der gewählten Widget-Größe abhängig. An Statistiken gibt es in der App einen Terminplan, Health-Daten, einen Countdown, einen Kalender oder eine Übersicht über Erinnerungen. Das Erscheinungsbild eines Widgets lässt sich auch sehr flexibel anpassen. Von der Akzentfarbe bis hin zur Schrift lässt sich alles verändern.

Widget Wizard gibt es für 2,29 Euro im App Store.

Color Widgets

Color Widgets bietet verschiedene Widgets in allen drei Größe für die Anzeige von Tag, Uhrzeit und Kalender. Der Name der App ist dabei Programm – alles ist voller Farben und auch ein wenig verspielt. Und wenn man keinen farbigen Hintergrund will, kann man auch ein Foto aus der eigenen Mediathek einspielen.

Color Widgets kann kostenlos aus dem App Store geladen werden.

Widgeridoo

Bei Widgeridoo lassen sich die drei verschiedenen Größen für Widgets mit Blocks besetzen. Ein Block ist dabei zum Beispiel ein Kalender oder ein Countdown. Bei jedem Block sind die Hintergrundfarbe, die Schriftart, die Ausrichtung und einige weitere Dinge anpassbar. Die Besonderheit an der App ist in meinen Augen der JSON-Block, der einen JSON-Feed laden und anzeigen kann.

Widgeridoo findet man kostenlos im App Store.

Nutzt ihr solche Widget-Maker bereits im Alltag? :) Lasst uns darüber in den Kommentaren diskutieren.

