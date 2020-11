Home Apps AppSalat: Mit diesen Apps behält ihr eure Gewohnheiten im Überblick!

Wer kennt es nicht: Man will sich irgendetwas angewöhnen oder auch etwas abgewöhnen, doch aus welchem Grund auch immer klappt das dann doch nicht so ganz. Das kann ziemlich frustrierend sein, doch auch hier können Apps Abhilfe schaffen. Nach dem Motto „there is an app for that“. Einige davon wollen wir in dieser AppSalat-Ausgabe vorstellen.

ReCAF

ReCAF soll Aufschluss darüber geben, wie viel Koffein man täglich zu sich nimmt und in welchen Abständen. Dabei gibt es eine lange Liste mit diversen Getränken und deren Koffeingehalt oder man speichert seine Durstlöscher selbst ein. In der Sektion „Caffeine Facts“ bereitete der Entwickler interessante Fakten und Zahlen auf, die man mit seinen eigenen Trinkgewohnheiten vergleichen kann, um diese eventuell zu regulieren. Etwas schade ist, dass es für ReCAF keine iPad-App gibt.

ReCAF gibt es kostenlos im App Store. Um die App nutzen zu können, benötigt man das Abo, welches 4,99 Euro pro Jahr kostet.

Streaks und Streaks Workout

Streaks stellten wir schon einmal ausführlich hier auf Apfelpage vor. Die App unterstützt einen bei jeder nur erdenklichen Gewohnheit. Egal, ob man mit dem Rauchen aufhören oder jeden Tag 10 Seiten in einem Buch lesen möchte – in Streaks kann alles getrackt werden. Kommt man einer Gewohnheit in der festgelegten Zeitspanne nach, kann diese abgehackt werden, wodurch sich die Punktzahl (beziehungsweise der „Streak“) erhöht. Ist das nicht der Fall, wird sie wieder zurückgesetzt. Streaks Workout funktioniert so ähnlich, wobei der Fokus hier offensichtlich auf Fitnessübungen liegt.

Streaks bekommt man für 5,49 Euro und Streaks Workout bekommt man für 4,49 Euro im App Store.

WaterMinder

Die ausreichende Aufnahme von Flüssigkeiten während des Tages ist wichtig, doch viele vergessen gerne einmal darauf. Hier soll die App WaterMinder dagegenwirken. Die App erinnert den Nutzer auf Basis des angegebenen Gewichts oder eines eigenes Ziels ans Trinken, sodass man eine gewisse Menge an Flüssigkeit zu sich nimmt. Auch zeigt eine Grafik, wie weit man von seinem täglichen Ziel entfernt ist. Ein nettes Feature sind die Trophäen, da man so ein wenig angespornt wird. Auf Wunsch sieht man seinen aktuellen Fortschritt sogar am Homescreen mit Widgets.

WaterMinder kann für 5,49 Euro aus dem App Store geladen werden.

Habitify

Habitify ist auch eine sehr beliebte Option, wenn es um Tracking-Apps für Gewohnheiten geht. Die App punktet mit ihrer Einfachheit. Man kann für seine Gewohnheiten angeben, in welchen Abständen, zu welcher Uhrzeit und wie lange man diesen nachgehen möchte. Der Vorteil bei Habitify ist, dass es auch eine App für Android gibt, sollte man ein Cross-Platform-User sein. Zudem bietet Habitify ganz genaue Statistiken.

Habitify ist ein kostenloser Download im App Store. Ein Premium-Abo, das erweiterte Funktionalitäten freischaltet, kostet 5,49 Euro pro Monat, 38,99 Euro pro Jahr oder einmalig 69,99 Euro.

