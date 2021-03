Home Apple AppSalat: Diese Updates kamen für Scan Thing, Notability, Songshift und Sofa

In den letzten Tagen und Wochen waren Entwickler wieder einmal fleißig und veröffentlichten Updates im App Store. Was dabei in Scan Thing, Notability, Songshift und Sofa neu ist, lest ihr im heutigen AppSalat.

Scan Thing kommt auf den Mac

Scan Thing ist nun auch für den Mac erhältlich. Ab sofort ist es auch am Computer möglich, einfach und schnell Objekte oder Texte aus Fotos oder PDFs zu extrahieren. Gerade die Texterkennung ist hilfreich, da man die Inhalte so in anderen Apps ohne große Umwege verwenden kann.

Scan Thing kostet nach einer Testphase (12 Scans verfügbar) 5,49 Euro für iOS und 16,99 Euro für macOS.

Notability veröffentlichte überarbeitete Mac-App

Mit Notability haben wir einen der beliebtesten Kandidaten, wenn es um das Erfassen von handschriftlichen Notizen auf dem iPad geht. Die App war bisher schon auf dem Mac verfügbar, allerdings war sie nur separat erhältlich und nicht sonderlich ausgereift. Das neueste Update ist nun eine Catalyst-App, man bekommt also die gleichen Features wie am iPad, und sie ist ebenfalls eine Universal-App. Das heißt, dass man sie mit einem Kauf auf allen Plattformen bekommt.

Der Preis von Notability beträgt derzeit nur 4,49 Euro. Später soll die App dann für rund 11 Euro zu haben sein.

SongShare, SpeedShift, Widgets und Dateitransfere für SongShift

Auf ein großes Update können sich alle Nutzer der App SongShift freuen. Insgesamt gibt es vier zusätzliche Funktionen in der neuen Version. Mit SongShare könnte ihr Playlists mit euren Freunden teilen und diese müssen dabei nicht einmal den gleichen Streaming-Dienst haben. SpeedShift sorgt dafür, dass Inhalte zwischen Spotify und Apple Music schneller ausgetauscht werden und dass die Übertragung auch im Hintergrund passieren kann. Über die neuen Widgets kann man Aktionen nun direkt vom Startbildschirm aus starten und es lassen sich nun eigene Dateien in der App verwenden.

SongShift bekommt ihr kostenlos im App Store. Ein Pro-Abo in der App aktiviert weitere Features, wie etwa die Dateitransfere.

Apps, Hörbücher und Brettspiele ab sofort in Sofa aufzeichnen

Sofa nennt sich selbst einen „Downtime Organizer“. Man kann damit also Filme, Serien, Bücher, Podcasts und andere verwandte Dinge, die man in seiner Freizeit konsumiert, verwalten. Diese Inhalte lassen sich dabei ganz einfach in Listen einteilen. Und wenn man noch nicht weiß, ob man eine Sache behalten will, gibt es „The Pile“, was mit der Inbox von Task-Managern vergleichbar ist. Seit der neuesten Aktualisierung ist es auch möglich, Apps, Hörbücher und Brettspiele zu verwalten.

Sofa ist kostenlos im App Store auffindbar. Alternative Themes sind ab 1,09 Euro zu haben.

