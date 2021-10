Home Apps AppSalat AppSalat: Diese Titel sind diesen Monat neu bei Apple Arcade verfügbar

Ein neuer Monat begann, was auch bedeutet, dass es wieder einmal Zuwachs auf Apple Arcade gibt. Welche Games neu sind, lest ihr in diesem AppSalat.

Thumper: Pocket Edition+

In Thumper: Pocket Edition rast ihr mit einem Käfer durch den Weltraum und müsst Endbosse besiegen, begleitet von rhythmischen Melodien. Thumper: Pocket Edition+ ist ab sofort erhältlich und kommt unter anderem mit dem Vorteil, dass In-App-Käufe wegfallen. Aus der Info im App Store:

Thumper ist Rhythmusgewalt: klassische Action, rasante Geschwindigkeit und brutale Körperlichkeit. Du bist ein Weltraumkäfer. Tritt der Leere entgegen und stelle dich einem wahnsinnigen Riesenkopf.



Mit dieser speziellen Pocket Edition kannst du alle neun epischen Levels mit einer Hand spielen.



Stürme vor, meistere neue Spielzüge und überlebe schreckliche Bosskämpfe. Angetrieben von einem hämmernden Original-Soundtrack, spürst du jeden erdrückenden Schlag. Um synästhetische Wonne zu erreichen, musst du die Rhythmushölle erobern.



■ Funktionen ■

・ Lückenlose One-Touch-Bedienelemente

・ Geschmeidige 60 FPS in Hoch- und Querformat

・ Neun epische Levels

・ Spannende Bosskämpfe

・ Psychedelische Grafik und origineller Soundtrack

・PLAY+ Modus (erhöhte Herausforderung und Geschwindigkeit)

・Vollbildanzeige auf dem iPhone X



■ Anmerkung ■

Drahtlose Kopfhörer können erhebliche Audio-Latenzzeiten verursachen. Für ein optimales Hörerlebnis werden kabelgebundene Kopfhörer oder integrierte Lautsprecher dringend empfohlen.

Crossy Road+

Als Crossy Road erstmals herauskam, hatte das Spiel jeder auf seinem Smartphone. Das einfache Prinzip überzeugte: Ihr müsst mit einer Spielfigur eurer Wahl Straßenzüge, Eisenbahnschienen und Flüsse überqueren, ohne überfahren zu werden oder ins Wasser zu fallen. Zu Beginn ist das Ganze noch recht leicht, doch es wird immer rasanter, je weiter man vortritt. Ab 8. Oktober könnt ihr Crossy Road+ anzocken. Diese Version des Spiels zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass In-App-Käufe und Werbungen rausgestrichen wurden. Die Beschreibung im App Store:

Hüpfe zurück in das Abenteuer mit Crossy Road®, das für Apple Arcade neu aufgelegt wurde.



Schließe dich Crossy Chicken an, um alle Figuren zu sammeln und den CROSSY ROAD Park zu entdecken.

Weiterer Ausblick für Oktober

Das war alles, was auf Apple Arcade für Anfang Oktober angesetzt ist. Es sind allerdings noch weitere Spiele für die kommenden Wochen geplant. Da ist unter anderem ein weiterer Klassiker, Tiny Wings+, mit am Start, zu dem wir euch bereits alle Infos hier lieferten. Außerdem geht die NBA-Reihe mit NBA 2K22 Arcade Edition in die nächste Runde und mit Crayola Create and Play+ kommt ein Spiel im Zeichentrick-Stil, bei dem Kreativität gefragt ist.

