AppSalat: Diese RSS-Apps können nützliche Helfer sein

Verfasst von David Haydl // 4. August 2021

Viele von euch werden Seiten wie Apfelpage eventuell so genießen: In den Browser gehen, die Seite ansurfen und schauen, ob ein neuer Artikel verfügbar ist. Das muss aber nicht sein, mit RSS geht das viel leichter. Einige Apps, die solche Feeds anzeigen können, zeigen wir euch in dieser AppSalat-Ausgabe.

Reeder

Reeder ist ein Urgestein im App Store. Die App erlaubt es einem schon sehr lange, mehrere RSS-Feeds aus mehreren Accounts zu verfolgen. Noch dazu ist Reeder sehr einfach aufgebaut, sodass sich jeder auf Anhieb zurechtfinden sollte.

Ein großer Pluspunkt ist hier, dass mehr oder weniger alle RSS-Dienste unterstützt werden. Zu den bekanntesten Optionen gehören Feedly, FeedBin und Inoreader. Die Read-Later-Dienste Pocket und Instapaper können auch in Reeder angezeigt werden. Wenn man so einen Service nicht hat, ist das auch kein Problem. Feeds können auch lokal gespeichert und mit iCloud synchronisiert werden.

Reeder ist in drei Spalten aufgeteilt. Links sind alle Websites gelistet, die man abonnierte. So kann man ganz einfach auswählen, was man lesen möchte. Die Option zum Anzeigen aller verfügbaren Artikel ist aber auch verfügbar. In der mittleren Spalte erscheinen nach einer Auswahl die dazu gehörenden Einträge.

Die dritte Spalte ist für die Artikel-Ansicht reserviert. Hier wird der Text ohne großen Schnickschnack schön aufbereitet. Auf Wunsch lässt sich auch Bionic Reading einschalten, welches bestimmte Teile eines Wortes hervorhebt. Das soll zu einem aufmerksameren Lesen führen. Sollte die Leseansicht einen nicht zufriedenstellen, kann die vollwertige Webseite ebenfalls angezeigt werden.

Reeder gibt es für das iPhone, das iPad und den Mac. Für die mobilen Geräte kostet die App 5,49 Euro, während für die Mac-Version 10,99 Euro verlangt werden.

NetNewsWire

NetNewsWire wirkt auf den ersten Blick wie Reeder. Der Scheint trügt auch nicht wirklich, NetNewsWire teilt sich nämlich wirklich viele Features mit der vorher vorgestellten Option. Es stehen etwa wieder mehrere Dienste zum Hinzufügen zur Wahl, wenngleich es nicht so viele wie bei Reeder sind. Ebenfalls bietet die App eine eigene Artikel-Ansicht.

Ein Alleinstellungsmerkmal ist das Anlegen von sogenannten Erweiterungen. Dabei handelt es sich um Schnittstellen, die zu Twitter und Reddit hergestellt werden können. Danach ist es möglich, Timelines von diesen Netzwerken in NetNewsWire anzuzeigen und auch mit anderen Geräten zu synchronisieren.

Praktisch ist auch die Extension für das Teilen-Menü von iOS und iPadOS. Wenn ihr euch auf einer Webseite befindet, die ihr gerne als Feed in NetNewsWire anlegen wollt, lässt sich das ganz schnell darüber erledigen. Ihr müsst dafür einfach einen Speicherort und einen Titel für den Feed hinterlegen.

Beim Wechseln zwischen Apps greift euch NetNewsWire ein wenig unter die Arme. Die App erlaubt das schnelle Exportieren als Datei im OPML-Format, welche sie dann auch für den Import wieder erkennt.

NetNewsWire ist kostenlos im App Store für iOS, iPadOS und macOS erhältlich.

An Otter RSS Reader

An Otter RSS Reader tanzt im Vergleich mit den anderen beiden Apps ein wenig aus der Reihe. Anders als diese bietet die App nicht einmal ansatzweise so viele Features. Doch das ist auch das Alleinstellungsmerkmal an der ganzen Sache, schauen wir uns die App doch einmal im Detail an.

Betrachten wir zuerst, wie ihr die App mit Daten auffüllen könnt – dafür gibt es zwei verschiedene Wege. Entweder füttert ihr An Otter RSS Reader mit einer OPML-Datei oder legt die Feeds manuell an. Das Tolle beim manuellen Anlegen ist, dass ihr nicht einmal die exakte URL für den Feed, welche oft von der URL zur Seite selbst abweicht, wissen müsst. Gebt zum Beispiel apfelpage.de ein und die App wird erkennen, dass der passende Feed bei feeds.feedburner.com/apfelpage liegt.

Nun findet man alle Artikel zu dem Feed in einer Liste. Klickt man auf einen, öffnet sich dieser in einer Safari-Ansicht – ein Lesemodus in der App ist nicht vorhanden. Viele Aspekte der App lassen sich in den Einstellungen konfigurieren, beispielsweise dass ein Eintrag nach dem Öffnen als gelesen markiert wird. Außerdem kann die App euch bei neuen Artikeln eine Benachrichtigung schicken.

An Otter RSS ist eine kostenlose App, die im App Store für das iPhone, das iPad und den Mac verfügbar ist.

