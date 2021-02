Home Apps AppSalat: Diese Quiz-Spiele hat der App Store auf Lager

Im heutigen AppSalat könnt ihr den Kopf ein wenig trainieren! Der App Store hat ja viele gute Quiz-Spiele zu bieten. Einige davon zeigen wir euch hier.

Trivia Crack auf Deutsch

Trivia Crack ist ein ziemlich buntes Quiz-Spiel mit Fragen zu allen möglichen Bereichen aus dem täglichen Leben. Nachdem ihr ein Match gegen einen anderen Spieler gestartet habt, müsst ihr am Themenrad drehen. Sobald das geschehen ist, wird euch aus diesem Topf eine Frage gestellt. Beantwortet man die Frage richtig, kommt man weiter, andernfalls ist der Gegner dran.

Trivia Crack kann kostenlos (mit optionalen In-App-Käufen) gespielt werden.

SongPop 2

Wenn ihr euch rein auf das Thema Musik und Songs fokussieren wollt, ist vielleicht SongPop 2 besser geeignet. Auch hier tretet ihr gegen andere Spieler an. Ihr hört dabei einen Teil eines bekannten Lieds und müsst entweder den Titel oder den beziehungsweise die Künstler erraten. Der Spieler, der zunächst die richtige Antwort abgibt, erhält den Punkt.

SongPop 2 ist ein kostenloses Spiel im App Store.

Quizduell

Quizduell ist eine gute Alternative zu Trivia Crack und hat noch dazu etwas einfachere Fragen. Es gibt drei verschiedene Spielmodi. Der erste ist der Freundesmodus, in dem man gegen andere Personen über mehrere Runden hinweg jeweils drei Fragen zu einer Thematik beantworten müsst. Jede Frage gibt dabei einen Punkt. Als Zweites gibt es die Monatsquizzes. Dabei wird euer Wissen zum aktuellen Weltgeschehen abgefragt. Und im Arenamodus gilt es, Punkte durch das Beantworten gewisser Themen zu beantworten.

Quizduell könnt ihr kostenlos herunterladen und spielen. Für 4,99 Euro entfernt ihr unter anderem die Werbung.

Logo Quiz

Ein Klassiker muss hier auf jeden Fall auch dabei sein: Logo Quiz. Das gibt es mittlerweile in vielen verschiedenen Variationen im Store, das Ziel ist aber immer dasselbe: Logos erraten. Dabei bekommt man immer ein gesamtes Logo oder einen kleinen Teil davon und müsst so herausfinden, welche Marke das ist. Je nach App bekommt ihr dabei sogar eine Auswahl an Buchstaben zur Verfügung gestellt.

Die meisten Variationen von Logo Quiz sind kostenlos, möglicherweise könnten einige In-App-Käufe dabei sein.

Kreuzworträtsel Klassik

Ein gutes Kreuzworträtsel darf in einer solchen Sammlung natürlich auch nicht fehlen. Wir empfehlen euch daher Kreuzworträtsel Klassik, da es dem Original aus den Tageszeitungen am ähnlichsten ist und perfekt für das iPhone und das iPad angepasst wurde. So sieht man zum Beispiel die Beschreibung zum gesuchten Wort über der Tastatur, wenn diese markiert wird. Außerdem bekommt man auf Wunsch zusätzliche Hinweise, falls man einmal gar nicht weiterkommt. Und es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, wodurch für jedes Niveau das passende Rätsel dabei sein sollte.

Kreuzworträtsel Klassik bekommt ihr kostenlos im App Store. Es gibt zwar In-App-Käufe, welche aber nicht verpflichtend sind.

