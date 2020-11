Home Apps AppSalat: Diese Apps begleiten euch bei euren Wintersportarten

Nach und nach wird es kälter, der Winter steht uns bevor. Das heißt auch, dass viele Leute wieder skifahren, Schneewanderungen unternehmen oder Ski- oder Schneeschuhtouren planen. Welche Apps euch bei diesen Aktivitäten zur Seite stehen können, erfährt ihr in dieser AppSalat-Ausgabe.

Fitness-App

Will man seine Aktivitäten protokollieren, empfiehlt es sich als Apple-Watch-Nutzer, auf die integrierte Fitness-App zu setzen. Über die Uhr lässt sich jede nur vorstellbare Sportart aufzeichnen und die Ergebnisse landen dann über Bluetooth direkt in der App. Neben der zurückgelegten Strecke kann man auch die überwundenen Höhenmeter, die durchschnittliche Herzfrequenz und viele weitere Daten ansehen. Zusätzlich füllt eine Aufzeichnung die von Apple bekannten Aktivitätsringe auf.

Die Fitness-App erscheint durch Einrichten einer Apple Watch automatisch am iPhone. Ansonsten gibt es sie kostenlos im App Store.

Runner-Up: adidas Running (früher: Runtastic)

Sollte man nicht im Besitz einer Apple Watch sein, empfiehlt sich adidas Running für die Aufzeichnung seiner Wintersportarten. Für die Verwendung benötigt man nicht zwingend ein eigenes Wearable, die App greift auf Wunsch auch auf das integrierte GPS zu. Auch hier sieht man Strecken, Höhenmeter und ähnliche Dinge, allerdings keine Daten wie die Herzfrequenz, für die es eigene Sensoren braucht.

Adidas Running bekommt ihr kostenlos im App Store. Die Premium-Mitgliedschaft kostet 49,99 Euro pro Jahr.

Natürlich gibt es auch noch Wearables von anderen Herstellern. Unter anderem bieten Garmin und Fitbit Apps für ihre Modelle an.

Bergfex

Bergfex hilft euch beim Durchplanen von euren Touren. Die App hat Karten für ganz Europa auf Lager. Entweder nutzt man eine bereits einprogrammierte Route, bei denen man mit GPS geführt wird, oder man entwirft eine komplett eigene. Mit der Pro-Version ist sogar das Herunterladen von Kartenmaterial möglich. Das ist sehr hilfreich, da es in den Bergen oft keinen Empfang gibt.

Bergfex kann kostenlos aus dem App Store geladen werden. Die erwähnte Pro-Variante kostet 4,49 Euro für drei Monate oder 9,99 Euro für ein Jahr.

CARROT Weather

Natürlich sollte man auch wissen, wie das Wetter wird, bevor man sich ins Freie begibt. Hierfür eignet sich keine App besser als CARROT Weather. Neben der Anzeige des aktuellen Wetters und des Verlaufs der Temperatur in den nächsten Tagen, bekommt man immer noch einen lustigen Spruch aufgedrückt. Zudem gibt es diverse Mini-Quests und verschiedene Abzeichen – sollte man sich einfach einmal selbst anschauen.

CARROT Weather gibt es für 5,49 Euro im App Store. Weitere Features können ab 0,99 Euro pro Monat aktiviert werden.

alpenvereinaktiv

Alpenvereinaktiv ist eine gute Alternative zu Bergfex. Zusätzlich zu den Infos zu Routen hält die App Details zu Hütten, zum Wetter und zu Lawinengefahren bereit. Auch gibt es Informationen zu Sperrgebieten, Ruhezonen und Hangneigungen. Mit alpenvereinaktiv Pro lassen sich auch hier Karten und Routen für den Offlinegebrauch herunterladen.

Alpenvereinaktiv ist ein kostenloser Download im App Store. Das angesprochene Pro-Paket kostet 2,50 Euro pro Monat.

Ski amade Guide für Schigebiete in Salzburg

Der Ski amade Guide ist ein Muss, wenn man in Skigebieten in Salzburg unterwegs ist. Die App umfasst Karten eines gewählten Gebietes mit eingezeichneten Liften, Pisten und Hütten. Zudem stehen mehrere Webcams zur Einsicht bereit und Tickets können direkt in der App bezogen werden.

Den Ski amade Guide bekommt man kostenlos im App Store.

Komoot

Komoot zeichnet ebenfalls Wanderrouten auf, allerdings ist das Ganze Community-basiert. Zu einer Aufzeichnung können also Texte und Bilder angefügt werden, sodass man diese dann im Anschluss mit der Komoot-Gemeinde teilen kann. Dadurch kann man auch selbst einfach neue Touren entdecken. Wie bei den anderen Apps können Routen heruntergeladen werden, außerdem wird die Health-App und die Apple Watch unterstützt.

Komoot findet ihr kostenlos im App Store.

