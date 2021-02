Home Apple AppSalat – Apple Arcade Special: Populus Run

AppSalat – Apple Arcade Special: Populus Run

Es gibt wieder einmal einen neuen Titel in Apple Arcade: Populus Run. Auf den ersten Blick wirkt das Spiel nur wie ein gewöhnliches Jump-And-Run. Wir finden allerdings, dass das nicht die ganze Geschichte war. Warum? Das wollen wir euch in diesem AppSalat näher bringen.

Bei Populus Run müsst ihr eine kleine Gruppe von Menschen durch ein Zuckerland führen. Das Ziel ist dabei, dass ihr möglichst viele Menschen dieser Gruppe ans Ende des jeweiligen Levels führt. Noch dazu müsst ihr auf dem Weg noch Münzen einsammeln und kleine Geheimnisse lüften. Die Spielfiguren steuert ihr dabei entweder über die eingeblendeten Knöpfe oder über einen externen Controller.

Klingt zwar ziemlich einfach, ist es aber dann doch nicht. Zwischen Start und Ziel warten nämlich jede Menge Hindernisse und Feinde auf euch. Zu letzteren gehören springende Macarons, rollende Donuts und wildgewordene Burger. Noch dazu können Zäune, Wände und Gerüste im Weg stehen. Eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordern auch die Rutschen. Diese haben nämlich immer einige Löcher in der Wand, denen man ausweichen muss. Und gerade in der Rutsche kann das schon einmal nicht so ohne sein, da es schnell sehr rasant wird.

Berührt ein Läufer eines dieser Dinge oder fällt aus der Rutsche, scheidet er aus. Wenn alle Teilnehmer der Gruppe weg sind, werdet ihr wieder zum letzten Checkin befördert. Aber keine Sorge: Ihr könnt nicht nur Läufer verlieren, es können auch wieder welche dazukommen. Die Steuerung ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, da die Gruppe bei der Betätigung der Richtungsknöpfe nur sehr schwergängig nach rechts und nach links ausweicht. Man sollte aber schnell draufkommen, wann man wie lange die Buttons gedrückt halten muss.

Populus Run: Kurzes Fazit

Ihr seht, Populus Run hat mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick meinen möchte. Die Levels sind schön gestaltet und erfordern eine schnelle Reaktion. Außerdem bieten sie immer ein wenig Abwechslung, sodass das Spiel nicht so schnell eintönig werden sollte. Die eine oder andere langweilige Minute dürfte damit also auf jeden Fall schneller vergehen.

Um Populus Run spielen zu können, benötigt ihr ein aktives Abonnement für Apple Arcade. Dieses kostet 4,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!