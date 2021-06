Home Apps AppSalat AppSalat – Apple Arcade Special: Leo‘s Fortune+ und INKS.+ ab sofort zum Download verfügbar

AppSalat – Apple Arcade Special: Leo‘s Fortune+ und INKS.+ ab sofort zum Download verfügbar

Verfasst von David Haydl // 29. Juni 2021 um 20:32 Uhr // AppSalat // // Keine Kommentare

Es gibt wieder einmal neue Titel für Arcade-Abonnenten, diesmal sind es erneut zwei Klassiker. Leo‘s Fortune+ und INKS+ warten ab sofort auf einen Download im App Store. Was ihr dazu wissen müsst, lest ihr in dieser AppSalat-Ausgabe.

Im April kündigte Apple an, dass man mehrere Spiele-Klassiker im Laufe der darauffolgenden Monate auf Apple Arcade ziehen möchte. Zuletzt erschienen Alto‘s Odyssee: The Lost City und Angry Birds Reloaded im Rahmen dieser Aktion. Nun sind auch Leo‘s Fortune+ und INKS.+ mit am Start.

Doch warum sollte man noch einmal die Arcade-Versionen nutzen? Hier hat man die Vorteile, dass man keine Werbung sieht, alle Spielstände über iCloud synchronisiert wird und es keine zusätzlichen Aufpreise gibt. Man muss also nicht für den Titel selbst und auch nicht für In-App-Käufe bezahlen. Checken wir einmal ab, was die beiden „neuen“ Games zu bieten haben.

Leo‘s Fortune+ im Überblick

In Leo‘s Fortune müsst ihr Leo, einem grünen und wuscheligen Wesen, helfen, sein Vermögen wieder zurückzuerlangen. Dieses wurde nämlich von Dieben entwendet. Dabei müsst ihr die einzelnen Levels durchqueren und die Hindernisse, die sich darin befinden, überwinden. Besonders positiv sticht das Design der einzelnen Stufen ins Auge. Die Level sind nämlich allesamt handgezeichnet und sehr detailreich – nicht umsonst gewannen die Entwickler einen Design Award von Apple.

INKS.+: Das erwartet euch

INKS.+ ist ein etwas anderes Pinball-Spiel, aber das Prinzip ist im Grunde gleich. Ihr müsst also mithilfe von zwei Armen dafür sorgen, dass der Ball im Spielfeld bleibt. Je länger ihr das schafft, desto mehr steigt euer Highscore an. Der Knackpunkt bei INKS.+ ist allerdings, dass ihr Farbkleckser am Feld hinterlässt. So entsteht im Endeffekt ein schönes Kunstwerk.

Apple Arcade: Preise

Apple Arcade kostet 4,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr.

