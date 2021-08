Home Apps AppSalat AppSalat – Apple Arcade Special: Diese Spiele erscheinen im August 2021

Im August machen viele von euch Urlaub und dann hat man auch wieder einmal Zeit, das eine oder andere Game anzuschmeißen. In diesem Fall sollte man sich einmal in Apple Arcade umschauen, denn die Spielesammlung wächst wieder einmal. Was genau neu ist, klären wir im heutigen AppSalat.

Im vergangenen April begann Apple damit, Spiele, welche es bereits im App Store gab, erneut im Arcade-Bereich zu veröffentlichen. Das hat für den Endnutzer die Vorteile, dass man Spiele kostenlos und ohne störende Werbung zocken kann. Auch für den August erschienen wieder zwei schon bekannte Titel und ein komplett neues Spiel. Außerdem sind für diesen Monat noch zwei weitere Veröffentlichungen geplant, auf die wir noch kurz zum Schluss eingehen werden.

Apple Arcade im August: Diese Games erschienen bereits

Der erste Kandidat dieser Runde ist Super Stickman Golf 3+, den einige vielleicht schon kennen. Im Kern ist es das Ziel des Spiels, dass man mit der Spielfigur, dem „Stickman“, den Golfball in verschiedenen Leveln ins Ziel befördert. Allerdings gibt es in der Variante für Apple Arcade einige Veränderungen. So ist etwa das Premium-Upgrade schon aktiv, man bekommt einen EP-Verdoppler und die Rundenspiele sind unbegrenzt.

Weiter geht es mit Super Leap Day. Hierbei haben wir es mit einem One-Button-Jump’n’Run zu tun, welches Super Mario Bros auf den ersten Blick sehr ähnlich sieht. Ihr müsst also durch die Level springen und laufen und etwaigen Hindernissen ausweichen. Apropos Level: Hier kommt jeden Tag ein neues dazu, sodass der Spielspaß nicht so schnell nachlassen sollte.

Zu guter Letzt haben wir noch Monster Hunter Stories+, welches auch nicht mehr ganz fremd im App Store ist. Die Geschichte ist dabei dieselbe, wie im Original. Ein Freundestrio findet in einem Wald ein leuchtendes Ei und brütet es aus. Ein kleines „Monstie“ schlüpft schlussendlich. Nach einem Jahr zerbricht das Gespann und einer davon will die Welt der Tiere, zu denen dieses „Monstie“ gehört, erkunden.

Apple Arcade im August: Diese Titel kommen noch

Das war es aber noch nicht für den August. Ihr könnt euch noch auf wurdweb freuen, welches ab dem 13. August verfügbar sein wird und am 27. August wird Baldo folgen.

