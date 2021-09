Home Gerüchte Apples Videobrille soll bald in Massenproduktion gehen und könnte bis zu 3.000 Dollar kosten

Apples Videobrille soll bald in Massenproduktion gehen und könnte bis zu 3.000 Dollar kosten

Apples erste VR-Brille kommt wohl irgendwann kommendes Jahr auf den Markt. An dem neuen Gadget bastelt Apple schon länger, die Entwicklung ist nun offenbar abgeschlossen und die Massenproduktion kann aufgenommen werden.

Apples erste VR-Brille ist wohl irgendwann kommendes Jahr zu erwarten: Das VR-Headset wird ab dem zweiten Quartal 2022 in die Massenproduktion gehen, berichtet zuletzt die taiwanische Fachzeitschrift Digitimes unter Berufung auf Industriekreise. Die neue Videobrille habe die letzte Phase der Prototyperprobung hinter sich gebracht, heißt es weiter, sodass nun die Massenproduktion vorbereitet werden kann.

Apples VR-Brille wird ein teurer Spaß

Diese Einschätzung deckt sich mit den früheren Prognosen anderer Analysten, ebenso wie der sich daraus ergebende Zeitrahmen für einen Marktstart. Der soll laut Digitimes und anderer Quellen auf das letzte Quartal kommenden Jahres fallen. Es ist allerdings schon jetzt klar: Dieses Gadget wird ein teures Spielzeug.

Ein Startpreis von 2.000 Dollar ist wahrscheinlich, Preise von bis zu 3.000 Dollar sind nicht ausgeschlossen. Dabei wird diese Brille zunächst nur in Kombination mit einem iPhone in der Nähe zu gebrauchen sein, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Apple wird wohl erst in frühestens vier Jahren ein Modell für die Nutzung auch unterwegs marktreif haben.

Tech-Redakteur und Branchenexperte Mark Gurman von Bloomberg zweifelt derzeit noch an der Zukunft der VR-Brillen. Anlässlich der Vorstellung der ersten Facebook-Brille vor einigen Wochen, Apfelpage.de berichtete, erklärte er in einem Twitter-Space im Rahmen einer Talkende, die VR-Erfahrung werde vorerst keine Breitenwirkung entfalten und das Smartphone sicher bis auf weiteres weder ablösen, noch dessen Markterfolg auch nur ankratzen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!