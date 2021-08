Home Daybreak Apple Apples kreativer Kampf gegen Leaks | AirPods 3 doch aus China | neues Apple Watch-Design? – Daybreak Apple

Apples kreativer Kampf gegen Leaks | AirPods 3 doch aus China | neues Apple Watch-Design? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple lässt die neuen AirPods offenbar doch nicht in Vietnam fertigen. Stattdessen setzt das Unternehmen offenbar nach wie vor auf eine Produktion in China. Unterdessen ist die neue Public Beta von iOS 15 für alle interessierten Tester erschienen. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple hatte eigentlich die Absicht, die AirPods 3 als erstes neues Produkt zu einem großen Teil in Vietnam fertigen zu lassen: Von China würde man damit ein wenig unabhängiger und die Lohnkosten sind dort auch geringer. Allerdings wird es damit wohl so schnell doch nichts werden, mehr dazu hier.

Sieht die Apple Watch Series 7 kantig aus?

Es könnte sein, dass die neue Apple Watch Series 7 ein neues Design bekommt. Damit könnte Apple versuchen, die Kunden über die Enttäuschung hinwegzutrösten, dass es keine neuen Sensoren gibt, wie der neue Look aussehen könnte, zeigen wir euch hier.

Apple geht manchmal seltsame Wege im Kampf gegen Leaks

Einen regelrechten Doppelagenten hatte sich Apple offenbar zugelegt, der die Leaker-Szene ausspioniert und Kollegen ans Messer geliefert hat. Mehr zu dieser wilden Geschichte lest ihr hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat ein Update für die neue Siri Remote verteilt, von dem nicht bekannt ist, eas es bewirkt. Es zeigt sich allerdings in euren Reaktionen: Die neue Fernbedienung für das Apple TV ist noch immer hoch umstritten.

Apple hat die neue Public Beta von iOS 15 für die freiwilligen Tester bereitgestellt, die die neuen Möglichkeiten für die Nutzung der Safari-Adressleiste enthält. Eine neue Safari Technology Preview gibt es ebenfalls.

Darüber hinaus haben wir über eine mutmaßlich neue Soundbar von Bose berichtet, die Dolby Atmos unterstützt und ein neues Leuchtmittel mit HomeKit-Unterstützung vorgestellt.

Ich wünsche euch einen entspannten Donnerstag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!