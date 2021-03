Home Gerüchte Apples AR-Brille soll weniger als 150 Gramm wiegen

Apples AR-Brille soll weniger als 150 Gramm wiegen

Apples AR-Brille soll noch einmal deutlich leichter werden als die aktuellen Prototypen. Diese liegen dem Vernehmen nach im Bereich von 300 bis 400 Gramm. Die erhebliche Gewichtsreduktion erreiche Apple angeblich durch eine innovativ designte Linse.

Apples AR-Headset soll möglichst leicht ausfallen. Die Verringerung des Gewichts sei für Apple ein Schlüsselfaktor bei den Entwicklungsarbeiten, so der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo in einer neuen Notiz für Investoren von TF International Securities. Daher habe man einen Zielwert für die Brille von weniger als 150 Gramm ausgegeben.

Aktuell wiegen die Prototypen noch etwa das doppelte. Wie er weiter schreibt, wolle Apple diese Gewichtsreduzierung erreichen, indem eine hybride Fresnel-Linse verwendet wird, die aus einem Stapel von drei Fresnel-Linsen pro Auge aufgebaut ist. Als Material soll ein Plastikwerkstoff verwendet werden, der in seinen Eigenschaften denen von Glas entspricht.

Diese Linsen werde Apple in der Hauptsache von Young Optics beziehen, so der Analyst. Auch Genius Electronic Optical werde Kontingente an Apple liefern, sei von den Preisen her aber eher teurer.

Apple soll ersten VR-Helm Mitte kommenden Jahres vorstellen

In früheren Prognosen war unter anderem gemutmaßt worden, Apple werde für sein erstes AR- oder Mixed-Reality-Headset einen Preis von rund 3.000 Dollar aufrufen. Auch leicht darunter liegende Preise waren zeitweilig diskutiert worden. Der Marktstart werde von Apple derzeit für Mitte kommenden Jahres angepeilt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Diese werde bis zu 15 Kameras besitzen und über eine innovative Augensteuerung verfügen, hieß es zuletzt in der Gerüchteküche.

Eine echte AR-Brille für den Einsatz unterwegs habe Apple ebenfalls in der Pipeline, sie werde um das Jahr 2025 herum auf den Markt kommen, so die Beobachter.

