Apples App Store-Zugeständnisse sorgen für Sturm der Entrüstung bei Entwicklern

Wenig überraschend führt Apples jüngster Vergleichsvorschlag für die Konflikte im App Store bei den Entwicklern nicht zu Begeisterungsstürmen. Viele haben nur Verachtung und Kopfschütteln für Apple übrig, das nach Sichtweise der meisten Entwickler in zentralen Punkten überhaupt keine Zugeständnisse gemacht habe.

Apple wird die Entwickler, die seit Jahren gegen bestimmte Prinzipien des App Stores Sturm laufen, mit seiner jüngsten Versöhnungsgeste nicht für sich gewinnen können, so viel zeichnet sich jetzt schon ab. Zahlreiche prominente Stimmen aus der Allianz für App-Fairness gießen schon den ganzen Tag Hohn und Spott über Apple aus, das sich nach Einschätzung der meisten Gruppenmitglieder faktisch überhaupt nicht bewegt habe.

