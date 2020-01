Apple zur Zahlung von Millionenstrafe wegen Patentverletzungen verurteilt

Apple wurde zur Zahlung einer Strafe in Höhe von 85 Millionen Dollar verurteilt. Ein US-Gericht kam zu dem Schluss, dass Apple verschiedene Patente im Bereich der Drahtloskommunikation verletzt hat.

Apple wurde in den USA zur Zahlung einer Strafe in Höhe von 85 Millionen Dollar verurteilt. Ein Gericht in San Diego, Kalifornien, sah es als erwiesen an, dass Apple verschiedene Patente des Unternehmens WiLan verletzt hat, das berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg. Die Firma hatte sich mit einer Klage über eine Strafzahlung von 145 Millionen Dollar bereits im letzten Jahr in einem früheren Verfahren gegen Apple zunächst durchsetzen können, Apfelpage.de berichtete damals. In der Folge argumentierte Apple, der Kläger versuche lediglich Schadenersatzforderungen durchzusetzen, die von den iPhone-Verkäufen profitieren. In der Folge wurde die Schadenssumme neu berechnet und auf zehn Millionen Dollar reduziert. Der Kläger hatte die Wahl, diesen Vorschlag zu akzeptieren oder ein weiteres Verfahren anzustrengen und entschied sich für die zweite Möglichkeit.

WiLan wurde vor Jahren zum Patenttroll

Die fraglichen Patente beschreiben verschiedene Methoden zum Management des Datenverkehrs in Mobilfunknetzen, so beschäftigt sich ein Schutzrecht etwa mit einer Methode, gleichzeitig Anrufe zu führen und Daten herunterzuladen. Weitere Patente skizzieren Möglichkeiten der Bandbreitenverwaltung. WiLan wurde im Jahr 1992 gegründet und spezialisierte sich zunächst auf die Entwicklung von mobilen Kommunikationslösungen.

Im Jahr 2006 trat aber eine Änderung im Geschäftsmodell ein, seitdem ist das Unternehmen zu einem Patenttroll geworden. Erstmals zerrte WiLan Apple bereits vor fünf Jahren vor Gericht.

