Home Apple Apple zu Kinderschutzmaßnahmen: Bleiben zunächst auf USA beschränkt und geheimer Schwellwert schützt vor Missbrauch

Apple zu Kinderschutzmaßnahmen: Bleiben zunächst auf USA beschränkt und geheimer Schwellwert schützt vor Missbrauch

Apple geht auf weitere Bedenken gegenüber seiner neuen Kinderschutzoffensive ein: Im Kern ist für Nutzer außerhalb der USA vor allem der Umstand relevant, dass es Stand jetzt nicht absehbar ist, wann die neuen Maßnahmen in weiteren Märkten eingeführt werden. Dieser Vorgang wird auch sehr davon abhängen, wie die jeweiligen Gesetzgeber diesen Bestrebungen gegenüber eingestellt sind.

Apple hat zuletzt eine umfangreiche Initiative zum Schutz vor Kindern vorgestellt. Diese soll Minderjährige und insbesondere kleinere Kinder vor sexueller Ausbeutung schützen, in dieser Meldung lest ihr eine ausführliche Zusammenfassung der vorgestellten Maßnahmen. In der Folge regte sich jedoch heftiger Widerstand vor allem aus dem Lager von Sichehrietsforschern Sicherheitsforschern und Datenschützern, die wir in dieser Meldung zusammengefasst haben.

Apple reagierte darauf zunächst mit einer FAQ, die jedoch nicht viele echte Neuigkeiten brachte. Nun legt Apple noch einmal nach.

Ausweitung der neuen Initiative auf weitere Länder erfolgt Schritt für Schritt

Die neuen Maßnahmen werden zunächst einzig und allein in den USA eingeführt, stellte Apple klar, Grund ist wohl der weitgehend institutionalisierte Schutz von Kindern vor allem vor sexuellem Missbrauch. Apple werde prüfen, ob man die Maßnahmen auch in anderen Ländern einführen werde, so Apple gegenüber der Seite MacRumors, hierbei werde man die Einführung für jeden Markt eigens evaluieren. Was Apple hier zwischen den Zeilen aussagt ist, dass auch der jeweilige Gesetzgeber mitspielen muss, was nicht automatisch gegeben sein muss.

Bezugnehmend auf einen möglichen Missbrauch des Systems etwa durch repressive Regime erklärte Apple, hiervor schütze der Schwellwert, der überschritten sein muss, um eine eventuelle Account-Sperrung und Anzeige bei den Behörden auslöst. Dieser ist und bleibt wohl auch ein Geschäftsgeheimnis und soll vor Manipulation schützen.

Zudem sieht Apple eine manuelle Überprüfung dieser dergestalt gewonnenen „Beweise“ vor, was allerdings nur bedingten Schutz vor Fehleinschätzungen verspricht, wie aus leidvoller Erfahrung mit vergleichbaren Verfahren bekannt ist.

Hinweis

Aufgrund der sensiblen Natur dieser Thematik behalten wir uns vor, Kommentare zu diesem Beitrag nicht oder nur eingeschränkt zuzulassen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!