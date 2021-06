Mehr Chancengleichheit im Studium: Apple zahlt Fördermittel an vier US-Universitäten

Apple hat bekannt gegeben, dass vier historisch afroamerikanische Universitäten Fördermittel von jeweils fünf Millionen Dollar erhalten werden. Diese sollen der Innovation dienen, aber auch die Chancengleichheit von Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner steigern.

Alabama A&M University, Howard University, Morgan State University und Prairie View A&M University sind die Namen der Universitäten, die von den Fördermitteln profitieren werden. Wie USA Today berichtet, seien diese im Zuge der „Racial Equity and Justice Initiative“ vergeben worden, die Apple bereits Anfang des Jahres vorgestellt hatte.

Hierbei handelt es sich um einen Fond in Höhe von 100 Millionen Dollar, der in erster Linie dafür genutzt werden soll, um mehr Chancengleichheit für Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner herzustellen. Vor allem konzentriert sich Apple hier auf die drei Bereiche Bildung, einer Reform der Strafjustiz sowie wirtschaftliche Gleichberechtigung.

Die Fördermittel würden über einen Zeitraum von drei Jahren ausgezahlt. Zudem seien sie auch Teil von Apples „New Silicon Initiative“, die wiederum Studentinnen und Studenten bei der Vorbereitung auf eine Karriere im Bereich Technologie unterstützen solle. Daher würde das Geld zunächst nur an die technischen beziehungsweise ingenieurswissenschaftlichen Fakultäten ausgezahlt werden.

The HBCU community is home to incredible Black talent and we are thrilled to work alongside these universities to enhance the opportunities for their students. We know many jobs of the future will be in innovative areas like silicon engineering and we want to help ensure the leaders of tomorrow have access to transformational learning opportunities.

– Lisa Jackson, Apple Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives