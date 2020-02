Apple will Buch von Ex-App Store-Manager aus Deutschland zurückrufen lassen

Apple versucht aktuell ein Buch des ehemaligen deutschen Apple-Managers Tom Sadowski aus den Buchläden zu nehmen. Laut Apple werden in diesem Buch vertrauliche Informationen enthüllt, der Autor bestreitet das.

Tom Sadowski arbeitete früher bei Apple. Er verantwortete den deutschen App Store für das Unternehmen und hat nun ein Buch über seine Zeit bei Apple geschrieben. Es trägt den interessanten Titel „App Store Confidential“..

Erschienen ist es im Murmann Verlag und der ehemalige Manager beschreibt darin ein wenig seine Zeit und seine Arbeit für den iPhone-Konzern. – dies jedoch ein wenig zu ausführlich und detailliert, sagt Apple.

Aus diesem Grund möchte das Unternehmen nun das Buch, das erst seit kurzem im deutschen Handel erhältlich ist, gleich wieder aus den Regalen nehmen lassen.

Apple wirft Autor Geheimnisverrat vor

Wie es heute in übereinstimmenden Medienberichten heißt, habe Apple sich mit Verlag und Autor in Verbindung gesetzt. Die Rechtsabteilung des Unternehmens verlangt von dem Verlag, das Buch nicht länger zu vertreiben. Sämtliche bereits verkaufte Exemplare sollen zurückgerufen werden, außerdem sollen die Manuskripte vernichtet werden. Apple wirft dem Autor vor, gegen seinen Arbeitsvertrag verstoßen zu haben, indem er vertrauliche Details über die interne Arbeitsweise bei Apple in seine Schilderungen einfließen ließ. Der Autor bestreitet dies und ohne das Buch komplett gelesen zu haben, lässt sich auch schwer eine Einschätzung zu den strittigen Punkten treffen.

Textauszüge deuten aber darauf hin, dass der Autor sich ähnlich wolkig ausdrücken kann wie Apple. Der Verlag hat die geforderte Unterlassungserklärung einstweilen noch nicht abgegeben.

Wer sich für die Ausführungen des Ex-Apple-Mannes interessiert, sollte sich seine Buchkopie vielleicht sichern, so lange es noch geht.

