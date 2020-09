Apple Watch und neues iPad: Kommen morgen neue Apple-Produkte?

Apple wird diesen Herbst einige neue Produkte auf den Markt bringen. Schon morgen könnte es los gehen. Der bekannte Leaker Jon Prosser sprach zunächst von einer neuen Apple Watch und einem neuen iPad, nahm seine eigenen Prognose aber später in Teilen zurück.

Schon morgen könnte Apple neue Produkte vorstellen. Der bekannte Leaker Jon Prosser hatte verschiedentlich über neue Produkte von Apple am morgigen Dienstag gesprochen.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sprach er zunächst von einer Apple Watch Series 6 und einem neuen iPad, die am Dienstag vorgestellt werden sollten. Dies werde per Pressemitteilung geschehen und nicht im Rahmen einer Veranstaltung, für die ohnehin bereits deutlich früher hätten Einladungen verschickt werden müssen, so Prosser.

Später relativierte er seine eigenen Prognosen. Apple habe aktuell geplant, Pressemitteilungen am morgigen Dienstag herauszugeben. Was genau durch diese angekündigt werden soll, sei indes bis zuletzt noch nicht bekannt.

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.

I’ll tweet early that morning to update you if it changes.

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 6, 2020