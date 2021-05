Home Apple Watch Apple Watch Series 8: Blutzucker- und Blutalkoholmessung soll kommen

Die Apple Watch misst in Zukunft vielleicht noch eine ganze Reihe weiterer Körperwerte: Neben einer Messung des Blutzuckers, über die schon länger spekuliert wird, könnte die eigene Smartwatch in Zukunft auch den Blutalkohol messen.

Apple arbeitet möglicherweise an der Implementierung einer Reihe zusätzlicher Gesundheitsfeatures in die Apple Watch: Die Smartwatch des iPhone-Konzerns kann dem Träger in Zukunft wohl Auskunft über dessen Blutzuckerspiegel geben. Darauf deutet eine Partnerschaft hin, die zwischen Apple und dem britischen Health-Startups Rockley Photonics besteht, wie unlängst aus Medienberichten hervorgeht.

Das Unternehmen hat eine auf Infrarotlicht basierende Sensorenlösung entwickelt, mit der sich nicht invasiv allerhand herausfinden lässt. Über eine auf optischen Sensoren basierende Blutzuckermessung der Apple Watch wurde schon zuvor verschiedentlich spekuliert, etwa anhand von Patentanträgen, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten.

Misst die Apple Watch auch bald den Blutdruck und Blutalkohol?

Darüber hinaus können die Sensoren von Rockley Photonics allerdings auch den Blutdruck sowie den Blutalkohol messen. Für eine Blutdruckmessung sind bis jetzt zumeist noch mechanische Messgeräte in Gebrauch, die es auch als Zubehörartikel für einige Smartwatch-Modelle gibt.

Neue Sensoren in der Apple Watch Series 8?

Rockley Photonics bereitet sich aktuell auf einen Börsengang vor, was die Offenlegung seines Geschäfts und der wichtigsten Kunden nötig machte. Es stellte sich heraus, dass Apple seit etwa zwei Jahren der größte Umsatzbringer von Rockley Photonics ist, das einen laufenden Vertrag über Forschung und Lieferung verschiedener Produkte mit Apple hat. Das Startup unterhält zudem Niederlassungen in der Nähe des Apple-Hauptquartiers in Kalifornien, sowie der Irland-Zentrale von Apple.

Wie es weiter heißt, werden Sensoren des Unternehmens ab dem kommenden Jahr in der Apple Watch zum Einsatz kommen. Somit unterstützt die Apple Watch Series 8 wohl erste neue Messungen.

