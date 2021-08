Home Apple Watch Apple Watch S7: Neue Health-Sensoren frühestens 2022, stattdessen nur neues Design und Zifferblatt-Updates

Die Apple Watch Series 7 wird ohne nennenswerte neue Funktionen auf den Markt gebracht, diese Befürchtung unterstreicht nun auch Mark Gurman: Stattdessen sei dieses Jahr der Fokus von Apple in der Hauptsache auf ein neues Design gerichtet. Sozusagen als Trostpreis erhalten Nutzer wohl auch einige neue beziehungsweise überarbeitete Zifferblätter.

Apples neue Apple Watch Series 7 wird nicht über nennenswerte Funktionsupdates verfügen, diese Prognose wurde bereits vor einiger Zeit in den Raum gestellt, in einer entsprechenden Meldung hier nachzulesen. Nun hat auch Mark Gurman diese Annahme noch einmal gestützt: In der neuesten Ausgabe seines sonntäglichen Newsletters schreibt der in der Regel gut informierte Redakteur der Agentur Bloomberg, in diesem Jahr werden die Kunden keine neuen Features wie verbesserte oder neuartige Gesundheitssensoren in der Apple Watch sehen.

Die letzte wirklich große Neuerung war die EKG-Funktionalität, die 2018 mit der Apple Watch Series 4 eingeführt und hernach weiter verbessert worden war. Die Messung des Sauerstoffgehalts im Blut, die mit der Apple Watch Series 6 Einzug gehalten hatte, ist kein Health-Feature im Sinne einer Funktion, die für medizinische Zwecke brauchbare Daten liefert, weshalb sie von Apple aus gutem Grund auch nicht als medizinisches Produkt beworben wird.

Neues Design und neue Zifferblätter

Frühestens 2022 können Kunden in Form eines Körpertemperatursensors neue Features im Gesundheitssektor in der Apple Watch erwarten, so Gurman. Für dieses Jahr stehe ein neues, flacheres und wohl kantiges Design im Fokus. Gurman wurde von seinen Quellen bestätigt, dass die Apple Watch Series 7 in den Größen 41 und 45 mm erscheinen soll.

Um die minimal größeren Bildschirme optimal zu nutzen, werde es Neuerungen und Änderungen bei den Zifferblättern geben, so soll etwa eine überarbeitete Version des Indograph-Zifferblatts zur Verfügung stehen. Auch soll die Apple Watch einen abermals schnelleren Prozessor erhalten.

