Home Apple Watch Apple Watch S7 mit größtem Sprung bei Akkulaufzeit seit Original-Watch, AirPods 3-Lade-Case ebenfalls mit größerem Akku?

Apple Watch S7 mit größtem Sprung bei Akkulaufzeit seit Original-Watch, AirPods 3-Lade-Case ebenfalls mit größerem Akku?

Neben dem neuen iPhone 13 könnte Apple nächsten Dienstag auch die neuen AirPods vorstellen. Lange schon haben die Kunden auf dieses Update gewartet, das sich ursprünglich schon im Frühling angedeutet hatte. Auch hierzu brachte der heutige Mittwoch neue Leaks.

Apples neue AirPods 3 könnten ebenfalls auf der Keynote vorgestellt werden, die Apple am kommenden Dienstag abhalten wird. Auch hierzu hat der Leaker Max Weinbach heute ein paar neue Details verkündet – ob diese zutreffen oder nicht, ist schwer zu sagen, seine Trefferquote bei Leaks ist gemischt.

Laut seinen vorgeblichen Exklusivinformationen schafft Apple bei den AirPods 3 die Unterscheidung zwischen Wireless Charging-AirPods und dem Kabelgebundenen Lade-Case ab, alle Cases werden drahtlos geladen werden können. Zudem soll der Akku des Case rund 20% größer ausfallen.

In den AirPods bleiben die Batterien aber wohl unverändert. Ebenso unverändert bleiben soll der Sound, bis auf einen etwas besseren Bass, was dem überarbeiteten Design geschuldet sein könnte.

Die Apple Watch soll länger laufen

Schließlich äußerte er sich auch noch zur neuen Apple Watch Series 7. Über die haben wir zuletzt einiges gehört, was zuletzt zumeist mit Produktionsproblemen und Verspätungen zusammenhing, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Positiv dagegen ist, was Weinbach zum Akku sagt: Die Laufzeit soll erstmals seit der Original-Apple Watch deutlich steigen, was einen größeren Akku vermuten lassen würde.

Auch hier müssen wir nicht mehr lange auf die Wahrheit warten. Ob die AirPods bereits ab kommender Woche in den Verkauf gehen, bleibt einstweilen allerdings abzuwarten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!