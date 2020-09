Apple Watch, iPad Air und neue iPhones: Große Konfusion über Launch-Termine

Nach wie vor herrscht große Unklarheit um Apples Zeitplan bei der Vorstellung neuer Geräte: Manche Leaker sehen eine Präsentation bereits kommende Woche, andere glauben eher an eine Produktvorstlelung im Oktober.

Dass jede Menge neuer Produkte von Apple diesen Herbst kommen, ist kaum umstritten, wann sie allerdings vorgestellt werden und vor allem wie, darüber herrscht indes weitgehende Unklarheit.

Der Leaker Jon Prosser hat hierzu heute neue Behauptungen in die Welt gesetzt: Danach soll bereits nächste Woche etwas passieren. Eine Präsentation der Apple Watch und eines neuen iPad Air sieht der Leaker für die Woche vom 07. September. Konkret soll am Dienstag der Start der neuen Produkte verkündet werden und zwar per Pressemitteilung. Diese Möglichkeit hatte Prosser zuvor bereits ins Feld geführt. Die neuen iPhones dagegen werden im Oktober starten. Im November gar soll erst das iPhone 12 Pro vorgestellt und ausgeliefert werden.

I’m being told that *something* is happening on Apple’s website on Tuesday, September 8th. Between 9:00-12:00 EST. — Jon Prosser (@jon_prosser) September 1, 2020

Anderer Leaker sieht keine neue Apple Watch im September

Auch ein anderer bekannter Leaker hat sich zu den bevorstehenden Produktstarts geäußert: Danach werde Apple im September keine Apple Watch vorstellen.

there is no Watch this month — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 2, 2020

Es ist damit zu rechnen, dass neue Geräte auf jeden Fall nicht auf einer regulären Keynote gezeigt werden. Stattdessen wird eine weitere Online-Veranstaltung erwartet, die bereits in diesen Tagen produziert werden könnte. Entsprechende Gerüchte hatte es vor einer Weile gegeben, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Dennoch dürfte es eine Art Einladung an Medienvertreter geben und die müsste in nächster Zeit eintreffen, wenn ein Event in der kommenden Woche stattfinden soll.

