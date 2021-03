Home Featured Apple Watch Explorer: Neues Modell für Extremsportler angeblich noch dieses Jahr

Apple plant angeblich ein neues Apple Watch-Modell einzuführen. Es soll sich vorwiegend an Extremsportler richten, damit würde Apple seine Fitnessambitionen im Lineup der Apple Watch noch deutlicher unterstreichen. Wäre ein solches Modell für euch ein Kauf?

Apple hat womöglich ein neues Modell der Apple Watch (Affiliate-Link) in der Pipeline. Diese neue Watch soll mit einem deutlich robusteren Gehäuse als die aktuellen Versionen kommen, wie aktuell die Agentur Bloomberg berichtet. Tatsächlich sei diese Apple Watch mit einem Gehäuse ausgestattet, das vor allem eine gesteigerte Schlagfestigkeit bieten soll. Diese neue Apple Watch richte sich an Extremsportler- und Kletterer, so Bloomberg. Sie sei damit womöglich den G-Shock-Uhren von Casio ähnlich.

Das neue gummierte Gehäusedesign ist möglicherweise weniger schick als aktuell von der Apple Watch gewohnt, dafür wäre es im Gelände deutlich strapazierfähiger. Derzeit setzt Apple auf Aluminium, Stahl und Titan als Werkstoffe für die Apple Watch.

Neues Apple Watch-Modell kommt vielleicht schon dieses Jahr

Im Augenblick ist vor allem die Apple Watch mit Aluminiumgehäuse beliebt bei Sportlern im Fitnessstudio sowie bei Läufern, sie kann allerdings leichter durch Kratzer beschädigt werden. Wie Bloomberg weiter ausführt, werde die neue Apple Watch bei Apple intern gelegentlich auch als Explorer-Edition bezeichnet.

Das neue Modell könnte bereits später in diesem Jahr auf den Markt kommen, heißt es. Damit wäre ein Launch im Herbst im Rahmen der großen Keynote im September möglich.

Wäre eine solche Apple Watch für euch interessant?

