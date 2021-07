Home Apple Watch Apple Watch entsperrt nicht mehr bei iPhone-Entsperrung? Ihr seid nicht allein

Apple hat mit iOS 14.7 einen neuen Bug eingeführt, der die Entsperrung der Apple Watch durch das Entsperren des iPhones verhindern kann. Dieses Problem wird wohl in recht kurzer Zeit mit einem weiteren Update gelöst werden müssen, erste Anzeichen hierfür sind bereits gesichtet worden. Seid ihr von dem Problem auch betroffen?

Mit dem gestern Abend erschienen Update auf iOS 14.7 hat Apple nicht nur die Unterstützung der neuen externen MagSafe-Batterie, sondern auch einen frischen Fehler eingeführt: Dieser führt dazu, dass sich die Apple Watch eines Nutzers nicht mehr entsperren lässt, indem das gekoppelte iPhone mit Touch ID entsperrt wird.

Apple hat inzwischen eingeräumt, dass dieses Problem vereinzelt bei Nutzern einer Apple Watch auftritt.

Offenbar nur Touch ID-iPhones betroffen

Dieser Bug tritt offenbar tatsächlich nur bei iPhones mit Touch ID auf, wie Apple in einem entsprechenden Supportdokument schreibt. In diesen Fällen muss der Nutzer an der Apple Watch den Code eingeben, um diese zu entsperren. Ihr wisst den Code eurer Apple Watch nicht mehr?

Das ist Pech, in diesem Fall muss die Apple Watch neu eingerichtet werden. Pech haben auch alle Nutzer, deren iPhone durch ein MDM-Profil verwaltet wird und mit dem eine Apple Watch gekoppelt ist, die über einen komplexeren Code geschützt wird. Hier hilft nur, den Administrator zu bitten, diesen Code zu entsperren.

Im Anschluss muss die Uhr entkoppelt und neu eingerichtet werden. Dieser Bug wird laut Apple mit einem Update behoben, diese Aktualisierung wird wohl die Versionsnummer auf iOS 14.7.1 heben, entsprechende Einträge in Logdateien verschiedener Webseiten sind bereits entdeckt worden.

