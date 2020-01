Apple wächst in Deutschland: Bis zu 1.500 neue Jobs in München möglich

Apple expandiert in Deutschland: Die Niederlassung in München wird deutlich ausgebaut. Hierfür hat der Konzern nun ein geeignetes Objekt gefunden.

Apple weitet seine Präsenz in München erheblich aus: Das Unternehmen hat sich laut deutscher Medienberichte auch schon für ein Objekt entschieden. Das Bürogebäude „Karl“ an der Karl-Straße auf dem ehemaligen Mahag-Gelände wurde dem Vernehmen nach komplett von Apple angemietet. Von den Verwaltern des Objekts war nur zu erfahren, dass die kompletten 30.000 Quadratmeter des „Karl“ komplett von einem Mieter angemietet worden wurden, dessen Namen man aber nicht nennen könne.

Die laufenden Umbauarbeiten im „Karl“ sollen im kommenden Jahr abgeschlossen sein, dann würde das Gebäude Platz für rund 1.500 Mitarbeiter bieten. So lange möchte Apple allerdings nicht warten. Am Standort München sind aktuell bereits 60 Stellen ausgeschrieben. Hier wird etwa an verbesserten Powermanagement-Chips gearbeitet. Auch wären Entwicklungsteams für 5G-Modems von Apple denkbar, in München waren lange auch Teile von Intels Modementwicklung stationiert, die Apple kürzlich übernommen hatte. Schon damals hatte man in Cupertino Interesse an den Münchner Teams gezeigt.

Apple ist schon lange in München

Apples Präsenz in München besteht schon länger, sie erhielt vor einigen Wochen auch Besuch von Applechef Tim Cook, der auf Europatour war. Das Bavarian Design Center ist derzeit der Arbeitsplatz von rund 340 Ingenieuren aus 40 Ländern. Wie viele Arbeitsplätze Apple in München perspektivisch schaffen möchte, wollte der Konzern auf Anfrage nicht kommentieren.

Neben Apple möchte auch Google in München wachsen: Auf rund 41.000 Quadratmetern im sogenannten Postpalast können nach Abschluss der Arbeiten rund 1.500 zusätzliche Stellen geschaffen werden, 1.000 Mitarbeiter hat die Google-Präsenz in München bereits. Das gesteigerte Interesse von Apple, Google und anderen Tech-Konzernen stößt bei Kommunalpolitikern erwartungsgemäß auf enthusiastische Zustimmung.

