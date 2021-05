Apple vs. Epic zum Prozessauftakt: Sicherheit als Preis fürs Monopol?

Die Verhandlung zwischen Epic Games und Apple ist eröffnet: Zum Prozessauftakt brachten beide Firmen ihre jeweiligen Positionen noch einmal ausführlich vor: Apple argumentierte hier mit der Sicherheit eines geschützten Ökosystems, Epic pochte wiederholt auf den Umstand, dass Apple mit dem App Store ein Monopol errichtet habe.

Die Schlacht vor Gericht ist eröffnet: Das Verfahren zwischen Epic Games und Apple beginnt mit einer ausführlichen Darstellung der beiden Prozessbeteiligten am ersten Verhandlungstag. Stein des Anstoßes war ursprünglich die Verbannung von Fortnite aus dem App Store, Apple reagierte damit auf die Einrichtung einer Direktzahlungsschnittstelle durch Epic, mit der Spieler von Fortnite am App Store und iTunes vorbei Zahlungen tätigen konnten, wodurch Apple um seine 30% gebracht wurde.

In der länglichen Einlassung zum Prozessauftakt erklärte Apple nochmals seine Position: Danach sorge man dafür, dass nur geprüfte Apps in den App Store gelangten, wodurch Apple ein sicheres Umfeld für Nutzer geschaffen habe. Dieses infrastrukturelles Engagement verursache Kosten, die sich Apple über die Umlage in Höhe von 30% für größere Entwickler zurückholen wolle. Zugleich habe der App Store einen bedeutenden Anteil an einer wachsenden App-Ökonomie und in den letzten Jahren für die Schaffung tausender Jobs gesorgt.

Auf der anderen Seite steht Epic Games. Deren Anwälte erklärten, Apple habe einen Walled Garden geschaffen, ein Begriff, der ein geschlossenes und abgeschottetes Umfeld wie eben den App Store oder auch einige soziale Netzwerke wie Facebook beschreibt. Die Abgabe in Höhe von 30% seien der Versuch, ein Monopol zu errichten und könnten keineswegs mit der Zielsetzung, das beste Umfeld für die sichere Ausführung von Apps zu schaffen, erklärt werden.

Now to the heart of this case: The 30% fee. Epic says the 30% Apple charges for in-app fees was not based on costs required to maintain the app store or make it secure. „There’s a name for businesses that set prices without regard to costs: Monopolists.“

