Apple verteilt iOS 13.4 / iPadOS 13.4 GM an Entwickler

Heute verteilt Apple den Golden Master von iOS 13.4 / iPadOS 13.4 und auch von watchOS 6.2. Diese Version ist dann auch die Fassung, die final an alle Nutzer verteilt wird, sofern keine schwerwiegenderen Probleme mehr auftreten. Um das auszuschließen, sind jetzt aber zunächst noch einmal die Entwickler gefordert.

Heute Abend verteilt Apple iOS 13.4 und iPadOS 13.4 in der Golden Master-Version, das Update schließt an die letzte Beta an und zielt auf die Entwickler. Dies ist die letzte planmäßige Version vor der Verteilung der finalen Fassung eines Updates. Tritt kein gravierendes Problem auf, wird am GM auch nichts mehr verändert.

Falls doch, hat Apple anhand des Entwicklerfeedbakcs noch etwas Zeit, ein Problem zu korrigieren, was allerdings in der Vergangenheit nicht immer optimal geklappt hat.

iOS 13.4 bringt Trackpad-Unterstützung und iCloud-Sharing

Mit iOS 13.4 und iPadOS 13.4 kommt eine umfangreichere Mausbedienung, was auch sinnvoll ist, denn heute erst hat Apple eine Trackpad-Unterstützung für das iPad Pro vorgestellt, das in einer aktualisierten Version präsentiert wurde. Daneben wird iCloud-Sharing auch endlich auf iPhone und iPad starten.

Neuerungen gibt es auch in CarPlay, ferner erhalten Nutzer neun neue Animojis. Apple verteilt auch watchOS 6.2 GM an die Entwickler. Dieses Update wird die EKG-Funktion in Neuseeland, Chile und der Türkei freischalten.

iOS 13.4 und iPadOS 13.4 erscheinen wie heute berichtet am 24. März für alle Nutzer.

-----

