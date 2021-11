Home Betriebssystem Apple veröffentlicht tvOS 15.1.1 für alle Nutzer

Apple hat heute Abend ein kleines Update für tvOS 15 veröffentlicht. tvOS 15.1.1 kann ab sofort von allen Nutzern eines Apple TV geladen und installiert werden. Das Update bringt wohl vor allem einige Fehlerbehebungen und weitere Verbesserungen der Performance.

Apple hat heute Abend ein kleines Update für das Apple TV veröffentlicht. tvOS 15.1.1 kann ab sofort von allen Nutzern eines Apple TV geladen und installiert werden. tvOS 15.1 war vorige Woche von Apple für die Allgemeinheit veröffentlicht worden. Dieses letzte Update brachte unter anderem die Unterstützung für Facetime SharePlay sowie eine verbesserte Kompatibilität für den HomePod und HomePod Mini.

Kleineres Update von tvOS konzentriert sich wohl auf Verbesserung der Performance und Fehlerbehebungen

Die Aktualisierung auf tvOS 15.1.1 kann von Nutzern des Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation geladen werden. Das Update kann in den Einstellungen im Bereich System angestoßen werden.

Apple wird mit tvOS 15.1.1 wohl vor allem einige weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen einschließen, es wurden keine Kommentare zu neuen Funktionen oder sonstigen Änderungen notiert. Die nächste Aktualisierung auf tvOS 15.2 befindet sich aktuell bereits in der Beta und dürfte in einigen Monaten für alle Nutzer veröffentlicht werden.

Euch fällt etwas neues in tvOS 15.1.1 auf? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

