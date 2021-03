Home Hardware Apple veröffentlicht ein Firmware-Update für die AirPods Max

Apple hat heute Abend eine neue Firmware für die AirPods Max veröffentlicht. Es ist nicht bekannt, welche Art von Verbesserungen oder weiteren Änderungen Apple in das Update eingeschlossen hat, dieses könnte aber unter anderem Probleme in Zusammenhang mit der Akkulaufzeit beheben.

Apple hat heute Abend ein Update für die AirPods Max (Affiliate-Link) veröffentlicht. Für die Premium-Kopfhörer von Apple wird ab sofort die Softwareversion 3C39 verteilt. Diese folgt auf die Veröffentlichung des ersten Updates für die AirPods Max, die die Version 3C16 getragen hatten.

AirPods Max-Update könnte Probleme mit der Akkulaufzeit beheben

Apple gibt in der Regel keine Informationen darüber bekannt, welcher Art die mit einem Update für die AirPods in den verschiedenen Versionen eingeführten Veränderungen oder Verbesserungen sind. Einige Nutzer der AirPods Max hatten in der Vergangenheit über Probleme in Zusammenhang mit der Akkulaufzeit geklagt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Der Akku war in diesen Fällen allzu rasch geleert worden.

Denkbar ist also, dass das Update in Zusammenhang mit diesen Problemen steht. Das Update wird in den nächsten Tagen bei Nutzern der AirPods Max automatisch eingespielt, einen zuverlässigen Weg, dies zu beschleunigen, gibt es nicht. Es mag dazu beitragen, das Update schneller zu laden, die AirPods Max am Ladestrom und mit dem iPhone verbunden zu belassen. Ihr könnt den Stand der Firmware bei verbundenen AirPods Max in den Einstellungen unter Allgemein > Info > AirPods einsehen.

Bemerkt ihr Unterschiede im Vergleich zur früheren Version der Software?

