Apple verkündet Rekordumsätze im App Store zum Jahreswechsel

Apples App Store hat zum Jahreswechsel neue Rekordumsätze verbucht, entsprechende Zahlen hat nun auch Apple selbst herausgegeben, nachdem es zuvor bereits erste Schätzungen zu den App Store-Käufen zwischen Weihnachten und Neujahr gegeben hatte. Auch aufs ganze Jahr gesehen hat sich der App Store gut entwickelt.

Apple hat aktuelle Zahlen zur Performance des App Stores vorgelegt. Im Rahmen einer Pressemitteilung, in der die Bedeutung der verschiedenen Services für die Entwicklung von Apple unterstrichen wird, teilte das Unternehmen mit, dass der App Store am Neujahrstag rund 386 Millionen Dollar in Form von App Store-Käufen eingespielt habe, ein neuer Rekord für Einnahmen an einem einzigen Tag und ein Plus von 20% im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr war ausgesprochen gewinnbringend für das Softwarekaufhaus. In diesem Zeitraum erzielte Apple dort Einnahmen in Höhe von rund 1,42 Milliarden Dollar.

2019 war ein gutes Jahr für den App Store und die Entwickler

Über die Weihnachtsfeiertage wuschen die Einnahmen im App Store um rund 20% im Vergleich zum Vorjahr. Aufs ganze Jahr gesehen entwickelte sich der App Store nicht nur positiv für Apple, sondern auch für die Entwickler. Apple hat 2019 rund 38 Milliarden Dollar an Entwickler ausgeschüttet, ein Plus von vier Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Damit wären gleich ein Viertel der seit 2008 ausgeschütteten 155 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr an die Etnwicklergemeinde ausgezahlt worden, hebt Apple hervor.

Weiterhin bleibt der App Store der wichtigste Umsatzbringer für Apples Services-Sparte, entsprechend bedeckt hält sich Apple auch stets bei den Zahlen zu den anderen Diensten. Immerhin, Apple News+ komme aktuell auf eine Nutzerbasis von 100 Millionen regelmäßig aktiver Nutzer.

Perspektivisch wichtig für den Erfolg der Services wird die Entwicklung von Apple TV+.

