Apple verklagt: Soll eigene Apps im App Store bevorzugen

Gegen Apple wurde eine weitere Klage vor US-Gerichten eingereicht. Sie betrifft eine mögliche Wettbewerbsverzerrung, da Apple im App Store eigene Apps bevorzugt positioniert haben soll, das behauptet der Kläger, der App-Entwickler Blix.

Apple sieht sich einer weiteren Klage ausgesetzt, die seinen App Store zum Gegenstand hat: Sie wurde vom Entwicklerstudio Blix vor einem Bezirksgericht im US-Bundesstaat Delaware eingereicht. Das Softwarestudio, das von den beiden Entwicklern Ben und Dan Volach gegründet wurde, wirft Apple vor, in seinem App Store eine Monopolstellung anzustreben und den Wettbewerb zu beeinflussen. Diese Klage zielt im Unterschied zu früheren Klagen, die ebenfalls Monopolvorwürfe erhoben hatten und über die wir verschiedentlich berichtet hatten, nicht darauf ab, einen alternativen App Store zu erzwingen, sondern wirft Apple vor, eigene Apps bevorzugt zu behandeln.

Argumentiert wird hier am Beispiel von BlueMail, einer App des Klägers, die von Apple geschädigt worden sein soll.

Bevorzugt Apple seine eigenen Apps?

So biete BlueMail etwa Features zur Nutzung alternativer Wegwerf-E-Mail-Adressen,w as auch eine Kernfunktion von „Mit Apple anmelden“ ist. Apple soll die Verfügbarkeit von BlueMail im Mac App Store künstlich beeinträchtigt haben, als das Tool an Popularität gewann, indem die App aufgrund vorgeschobener Verstöße gegen die AGB des App Store aus dem Verkauf genommen wurde. Weiterhin habe Apple Patente der Kläger verletzt, die BlueMail betreffen. Eine erste Version der Klage war bereits im Oktober eingereicht worden. Der Ausgang ist ungewiss. Apple wurde in der Vergangenheit schon häufiger aufgrund seiner Praxis im App Store verklagt, die verschiedenen Prozesse, die bis vor den obersten US-Gerichtshof gebracht wurden, laufen noch.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!