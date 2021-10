Home iCloud / Services Apple TV+: Trailer zur Zeichentrickserie „Harriet the Spy“ veröffentlicht

Apple TV+: Trailer zur Zeichentrickserie „Harriet the Spy“ veröffentlicht

Nachdem es lange Zeit sehr ruhig um Apple TV+ war, nimmt der Streamingdienst aus Cupertino nun beständig Fahrt auf. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht mehrere Inhalte angekündigt oder Trailer veröffentlicht werden. Letzteres trifft auf eine Zeichentrickserie zu, die sich Apple vor über einem Jahr sicherte.

Trailer zu „Harriet the Spy“ veröffentlicht

Die Rede ist von der Zeichentrickserie „Harriet the Spy“. Diese sicherte sich Apple vor über einem Jahr und sie basiert auf einem ikonischen Kinderroman. Im Mittelpunkt steht Harriet M. Welsch, ein elfjähriges Mädchen, welches die in einem Coming-of-Age Abenteuer im New York der 1960er spielt. Die von der The Jim Henson Company produzierte Zeichentrickserie zeigt die gefeierte Schauspielerin Beanie Feldstein als Harriet, ein äußerst unabhängiges und abenteuerlustiges 11-jähriges Mädchen, neben Emmy-Preisträgerin Jane Lynch als Ole Golly, Harriets überlebensgroßer, geradliniger Tagesmutter.

Harriet will vor allem Schriftstellerin werden, und um eine gute Schriftstellerin zu sein, muss sie alles wissen. Und alles zu wissen bedeutet, dass sie alle ausspionieren muss! Der Trailer macht Lust auf mehr, hauptsächlich dank der authentischen Musik.

Wann ist „Harriet the Spy“ verfügbar?

Die Serie wird in zwei Teilen ausgestrahlt: Die erste Hälfte mit je einer veröffentlichten Folge pro Woche ist ab dem 19. November 2021 verfügbar, die zweite Hälfte soll im Frühjahr 2022 an den Start gehen. Apple möchte damit wohl das Bingewatching über die Feiertage unterbinden. Apple TV+ ist über die Apple TV-App auf allen relevanten Plattformen verfügbar und kostet pro Monat 4,99€. Alternativ kann man sich auch für die Jahresgebühr von 49,99€ entscheiden. Wer sich ein neues Apple-Produkt kauft, bekommt den Dienst für drei Monate kostenfrei dazu – wenn man für Apple TV+ Neukunde ist.

