Apple TV+: The Morning Show erhält erste Auszeichnung bei Filmwettbewerb

Apple TV+ hat seine erste Auszeichnung in einem größeren Wettbewerb geholt: Konkret konnte The Morning Show einen Preis bei den Critics Choice-Awards abräumen. Dabei legte die Serie, um es sportlich zu sagen, eine gute Chancenverwertung an den Tag.

Apple TV+ kann auf eine erste Auszeichnung in einem anerkannten Film- und Serien-Wettbewerb verweisen. Bei den Critics Choice-Awards wurde der Schauspieler Billy Crudup in der Kategorie „Best Supporting Actor in a Drama Series“ als bester Darsteller ausgezeichnet. Er spielt in der Apple TV+-Flaggschiffproduktion die Rolle des Cory Ellison. Crudup war unter anderem gegen Asante Blackk (This Is Us), Asia Kate Dillon (Billions), Peter Dinklage (Game of Thrones) und Tim Blake Nelson (Watchmen) angetreten. Dabei erwies sich The Morning Show als durchaus effiziente Produktion. Die Serie war im Vorfeld nur in einer Kategorie für einen Award nominiert worden, nämlich genau in der Kategorie, in der letztlich auch die Auszeichnung verliehen wurde.

Erste Auszeichnung für The Morning Show trotz viel negativer Kritik

Zuvor war The Morning Show trotz mehrerer Nominierungen bei der Verleihung der Golden Globes leer ausgegangen, Apfelpage.de berichtete. Auch The Morning Show musste zum Auftakt der Serie einige teils gesalzene Kritiken hinnehmen. Inzwischen ist bereits die zweite Staffel der Serie in Produktion. Auch die übrigen Start-Titel SEE und For all mangend werden eine zweite Staffel erhalten. Im Februar startet unterdessen die erste echte Comedy-Produktion auf Apple TV+, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!