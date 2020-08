Apple TV+: „Ted Lasso“ bekommt zweite Staffel, neuer Trailer für weiteren Neustart online

Apple TV+ wächst bald weiter. Der erste Trailer für „On the Rocks“ wurde jetzt auf YouTube hochgeladen. Der Film wird ab Oktober auf Apple TV+ laufen. Unterdessen hat Apple auch eine zweite Staffel von „Ted Lasso“ bestellt, die Serie läuft seit letztem Freitag.

Apple arbeitet weiter stetig daran, den Katalog von Apple TV+ zu vergrößern. Jetzt wurde der erste Trailer von „On the Rocks“ auf YouTube von Apple eingestellt. Der Familienfilm spielt in New York „On the Rocks“ wird von Sofia Coppola realisiert, bekannt von Filmen wie „Lost in Translation“ oder „The Bling Ring“.

„On the Rocks“ wird im Oktober exklusiv auf Apple TV+ starten sehen sein. Unterdessen wird eine bereits laufende Serie weiter fortgeführt.

„Ted Lasso“ erhält eine zweite Staffel

Wie unlängst von Apple mitgeteilt wurde, hat Apple bereits recht früh eine zweite Staffel von „Ted Lasso“ bestellt. In der Serie versucht der Football-Trainer gleichen Namens sich mehr oder weniger notgedrungen als Fußballtrainer, was immer wieder zu merkwürdigen Szenen führt. Mit „Ted Lasso“ ist eine weitere Comedy auf Apple TV+ gestartet.

Zuletzt war bekannt geworden, dass auch die zweite Staffel von „For All Mankind“ bald fertig abgedreht sein soll. Die Dreharbeiten hierfür waren Mitte März aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen wurden, laufen jetzt aber wieder an, Apfelpage.de berichtete. Apple hatte die zweite Staffel der SF-Serie allerdings schon deutlich früher bestellt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!