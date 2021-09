Home Apple Apple TV+: „On The Rocks“ demnächst auch auf DVD und Blu-Ray erhältlich

Apple TV+ ist bekanntlich eine Streaming-Plattform. Dennoch werden neuerdings auch bestimmte Inhalte auf DVD und Blu-Ray angeboten. Mit „On The Rocks“ folgt nun der erste von Apple TV+ produzierte Film, den es auch auf einer physischen Disk zu kaufen geben wird.

Der Film ist eine Komödie und erzählt die Geschichte einer jungen Mutter namens Laura, die glaubt, von ihrem Mann betrogen zu werden. Um herauszufinden, ob ihre Vermutung stimmt, bittet sie ihren Vater um Hilfe. Zusammen begeben sie sich auf ein Abenteuer durch ganz New York, um Lauras Ehemann zu beschatten.

Dabei werden Themen wie Ehe und die Beziehungen zwischen erwachsenen Kindern und deren Eltern humorvoll dargestellt. Seit September 2020 kann die Komödie bereits auf Apple TV+ angesehen werden. Besetzt ist sie mit Rashida Jones und Bull Murray in der Hauptrolle sowie Ximena Lamadrid und Marlon Wayans.

Vertrieb auf DVD und Blu-Ray ab Ende Oktober

Wie der Grüner von Screen Times auf Twitter bekanntgab, könne der Film in den USA bereits zum Preis von 18 Dollar auf Amazon vorbestellt werden. Darüber hinaus zeigt die Webseite für die Blu-Ray-Version, dass diese von Lionsgate vertrieben werde.

Der Verkaufsstart solle zumindest in den USA am 26. Oktober erfolgen. Ob die DVD- und Blu-Ray-Versionen des Films an diesem Tag auch hierzulande in den Verkauf gehen werden, ist noch unklar.

Inhalte von Apple TV+ immer öfter auf DVD und Blu-Ray erhältlich

Während „On The Rocks“ zwar der erste Film ist, der nicht nur auf Apple TV+ verfügbar ist, sondern auch im Handel, ist es nicht der erste Inhalt des Streaming-Dienstes, der auch über diesen Weg vertrieben wird. Bereits seit ein paar Monaten wird das Apple TV+ Original „Verschwiegen“ auch auf einer physischen Disk angeboten.

Zudem soll „Long Way Up“ ebenfalls bald auf DVD und Blu-Ray erhältlich sein. Eine offizielle Bestätigung steht hier allerdings noch aus.

