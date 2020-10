Apple TV mit A12- und A14X-CPU und neuer Controller sollen bald kommen

Das Apple TV soll mehrere neue Versionen bekommen, darunter sollen sich auch Modelle finden, die es mit einer ausgewachsenen Spielkonsole aufnehmen können. Apple arbeite zudem an Titeln, die auch nur auf einer derart leistungsfähigen Apple TV-Version gespielt werden können, behaupten aktuell Leaker. Schon zuvor waren Hinweise auf ein neues Apple TV mit verbesserter Performance aufgetaucht.

Apple arbeite angeblich an mehreren neuen Modellen des Apple TV. Einer der bekannteren Leaker hat sich unlängst zu neuen Versionen der TV-Box geäußert.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter führte er aus, Apple arbeite an neuen Apple TV-Modellen, die mit dem A12- und einem A14X-Prozessor ausgestattet sein sollen. Der A12 Bionic wurde erstmals im iPhone Xs / iPhone XR eingesetzt, 2018 hatte Apple ihn eingeführt. Er treibt auch das iPad Air 3 und das aktuelle iPad Mini an. Schon Anfang des Jahres waren Hinweise auf ein Apple TV mit A12-Prozessor aufgetaucht, unter anderem fanden sich im Code der iOS 13.4 Beta Hinweise auf die neue Version.

Apple Arcade is getting BIG money poured into it. There are currently titles in the works that are aiming to rival the likes of Breath of the Wild, which is why new A12X/Z AppleTV, „A14X-like“ AppleTV, and Controller are in the works.

Some games will require A13 and up to run 💁🏼‍♀️

— Fudge (@choco_bit) October 3, 2020