Apple TV+ erhält Doku über die Beastie Boys

Apple TV+ erhält eine weitere Musikdokumentation. Im Frühling soll eine filmische Erzählung über die Beastie Boys erscheinen. Musikdokus wie diese erschienen früher in Apples Musikdienst Apple Music.

Die seltsame Geschichte aufwendig produzierter Musikdokumentationen in Apples Streamingdiensten reißt nicht ab. Mit einer Doku über die Beastie Boys hat Apple nun eine weitere Produktion dieser Art angekündigt. Die Doku soll die Entwicklung der Band aus Sicht der beiden Bandmitglieder Mike Diamond und Adam Horovitz erzählen. Als leitenden Produzenten hat Apple Berichten nach Spike Jonze verpflichtet. Die Verfilmung basiert auf einer Buchvorlage.

Beastie boys-Doku auf Apple TV+ erscheint wohl im April

Im Frühling soll die Doku in Apple TV+ zu sehen sein. Konkret wird eine Veröffentlichung im April angestrebt, zuvor soll der Film in einigen ausgewählten IMAX-Kinos gezeigt werden. Über die Kosten der Produktion ist nichts bekannt. Zuvor hatte Apple die Produktion einer Dokumentation über Samuel L. Jackson wieder abgesagt, nachdem es zu Vorwürfen sexuellem Fehlverhaltens gekommen war. Apple hatte schon vor dem Start von Apple TV+ immer wieder Musikdokumentationen in Auftrag gegeben, die waren im Anschluss exklusiv in Apple Music zu sehen.

Nun wandern sie zu Apple TV+ hinüber, wo sie allerdings nur einen überschaubaren Beitrag dazu leisten, aus Apple TV+ ein echtes Streamingschwergewicht zu machen.

Demnächst startet unterdessen eine erste Comedy auf Apple TV+, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

