Apple TV: Auf dem Smart TV-Markt ein ganz kleines Licht

Das Apple TV spielt auf dem Smart TV-Markt nur eine untergeordnete Rolle, zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung, die vor allem den amerikanischen Endkundenmarkt betrachtet. Dieser zeigt sich noch deutlich fragmentierter als etwa der Markt für Smartphones.

Apple mag im Wearables-Markt und teils auch bei Smartphones immer wieder beachtlich große Anteile der quartalsweise erhobenen Verkäufe für sich beanspruchen, im Smart TV-Markt ist der iPhone-Konzern noch ein ganz kleines Licht. Eine aktuelle Erhebung der Marktforscher von Strategy Analytics zeigt, dass Apple mit dem Apple TV zuletzt weltweit auf einen Marktanteil von gerade einmal 2% kommt.

Das Apple TV ist nie ein Produkt geworden, das für den Mainstream interessant ist, erläutert David Watkins von Strategy Analytics. Der Smart TV-Markt sei aktuell noch deutlich fragmentierter als andere Consumertechnik-Marktsegmente. Dem Apple TV stehe besonders sein vergleichsweise hoher Preis im Weg. Es ist tatsächlich deutlich teurer als etwa die Fire TV-Sticks von Amazon.

TV-Hersteller dominieren noch den Markt

Grundsätzlich sind die großen Player auf dem Markt für Smart TV-Lösungen aber noch immer die Hersteller von Fernsehern. Samsung kommt hier auf einen Marktanteil von zuletzt 14%, dahinter folgt Sony mit immer noch 12% Marktanteil. LG kommt auf 8% Marktanteil, Hisense immerhin noch auf 5%. Ebenfalls auf 5% kommen TCL und Amazon.

Diese Zahlen zeigen deutlich die Fragmentierung des Marktes, der sich nicht in der Hand weniger Giganten befindet. Zusätzlich sind noch zahlreiche Geräte älteren Typs in Gebrauch, die kein klassisches Smart TV im modernen Sinne sind und in der Erhebung nicht auftauchen.

Blickt man auf die Plattformen, ergibt sich ein ähnliches Bild: Tizen, das System, das auf Samsung-Fernsehern läuft, kommt auf rund 11% der genutzten Geräte zum Einsatz. LG setzt auf WebOS und das läuft auf 7% der Geräte. Ebenso hoch ist der Anteil an Playstation-Systemen. Roku, das nur in den USA aktiv ist, kommt auf 5%.

Xbox und Android TV machen immerhin noch 4% der genutzten Systeme aus.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!