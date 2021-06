Apple TV-App läuft jetzt auch auf Android TV-Geräten

Apple TV läuft jetzt auch auf Android-TV-Geräten: Dieser Schritt war bereits vor geraumer Zeit von Google angekündigt worden. Nun ist die App auch im Google Play Store für Android TV-Geräte verfügbar gemacht worden.

Apple TV kann jetzt auch auf Android TV-Geräten genutzt werden: Seit kurzem ist die Anwendung für die Mehrheit der Android TV-Geräte zum Download verfügbar, dazu zählen Smart TVs mit Android TV ebenso wie Streaming-Stick.

Die Apple TV-App kann im Google Play Store für Android TV-Geräte geladen werden. Google hatte bereits Ende letzten Jahres angekündigt, dass Apple TV perspektivisch auch für die eigene Smart TV-Plattform verfügbar sein wird. Nun hat Apple den Start in seinem Twitter-Account von Apple TV bestätigt.

Introducing a new member to our streaming roster. The Apple TV app is now available on #AndroidTV devices.

— Apple TV (@AppleTV) June 1, 2021