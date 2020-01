Apple TV-App kommt 2020 auch auf Sony und VIZIO-Smart TVs

Apple wird seine Apple TV-App im Laufe des Jahres auch auf Smart TV-Geräte von Sony bringen, das gab das Unternehmen inzwischen ebenfalls bekannt. Leider blieb man hier sehr unkonkret, sodass noch abzuwarten ist, welche Modelle die App erhalten werden. Daneben werden auch weitere Fernseher von VIZIO ein Update erhalten, das die Apple TV-App beinhaltet. Mit ihr lässt sich Apple TV+ schauen und auf den iTunes-Katalog zugreifen.

Apple wird im Laufe des Jahres eine weitere Gruppe an Smart TVs mit der Apple TV-App versorgen. Damit beantwortet sich die Frage, die uns bereits zuvor in den Kommentaren gestellt wurde: Sony wird die Apple TV-App im Verlauf von 2020 ebenfalls erhalten, das kündigt Apple in der Mitteilung, die auf die Entwicklung der Apple-Services im vergangenen Jahr zurückblickt, ebenfalls an.

Unklar ist, wie viele Smart TV-Modelle von Sony, die zumeist auf Android basieren, das Update erhalten, das die Apple TV-App auf das Gerät bringt.

Auch Fernseher von VIZIO erhalten Update mit Apple TV-App

Daneben sollen auch weitere Modelle des Herstellers VIZIO von Apple mit der Apple TV-App versorgt werden. Mit der App können Kunden sich mit ihrer Apple-ID anmelden und anschließend einerseits auf die Inhalte von Apple TV+ zugreifen. Zudem können sie aber auch in den Tiefen des iTunes-Katalogs stöbern und Filme und Serien kaufen und leihen. Zuvor hatten wir bereits darüber berichtet, dass Apple in diesem Jahr die Apple TV-App auch für Smart TV-Modelle von LG bringen wird, die ab 2018 verkauft worden sind.

