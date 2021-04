Home Apple Apple TV 4K 2021 bringt WiFi 6, HDMI 2.1 und mehr

Das neue Apple TV 4K unterstützt auch WiFi 6, ebenso wie die aktuellen iPhones und Macs. Zudem hat Apple der HDMI-Schnittstelle ein Update spendiert, der Bildwiederholrate aber offenbar nicht.

Apples neues Apple TV 4K (Affiliate-Link) bringt nicht nur einen etwas stärkeren Prozessor – die neue Box ist mit dem A12 Bionic aus dem iPhone Xs ausgestattet – außerdem hat das Apple TV 4K 2021 auch eine überarbeitete Fernbedienung erhalten, die eine bessere Bedienbarkeit gewährleisten soll, doch darüber hinaus finden sich auch innere Werte, an denen Apple Verbesserungen vorgenommen hat.

So unterstützt das neue Apple TV 4K nun auch WiFi 6. Der neue WLAN-Standard erlaubt unter anderem schnellere Datenübertragungen im Heimnetz, aber er sorgt auch für stabilere Verbindungen und lässt geringere Latenzen bei der Datenübertragung zu.

Apple unterstützt WiFi 6 bereits mit den aktuellen iPhones und inzwischen auch mit dem aktuellen MacBook Pro, MacBook Air und Mac Mini.

Neues Apple TV 4K besitzt HDMI 2.1

Darüber hinaus besitzt das Apple TV 4K 2021 eine neue HDMI-Schnittstelle. Die Box kommt mit HDMI 2.1, dies würde sie theoretisch dazu befähigen, eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz zu unterstützen, entsprechende Spekulationen waren unlängst aufgekommen, die sich auf den Code von tvOS-Betas stützen, hierfür gibt es aber offenbar keinen Anhaltspunkt.

Darüber hinaus unterstützt das neue Apple TV 4K Thread, ebenso wie der HomePod Mini. Dabei handelt es sich um ein energieeffizientes, Mesa-basiertes Netzwerk für das Smart Home. Weiterhin unterstützt es offenbar auch eARC, wenn dies auch nicht aus der Dokumentation hervorgeht, wohl allerdings in tvOS entsprechend referenziert ist. Mit eARC kann Audio in höherer Qualität an Ziele wie Soundbars gesendet werden.

