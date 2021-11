Home Hardware Apple TV 3 plötzlich mit AirPlay-Problemen, bei euch auch?

Apple TV-Nutzer älterer Generationen haben aktuell vermehrt Probleme bei der Nutzung von AirPlay. Sobald die Geräte zurückgesetzt werden, lässt sich AirPlay nicht mehr aktivieren. Eine Lösung ist aktuell noch nicht in Sicht.

Aktuell kommt es offenbar vermehrt zu Problemen bei der Nutzung von AirPlay auf dem Apple TV. Dieser Fehler tritt allerdings nur beim Apple TV der dritten Generation auf. Dies war das letzte Apple TV, das noch ohne App Store erschien und dessen Software noch nicht auf dem aktuell genutzten tvOS basiert.

Dennoch sind nach wie vor viele Apple-Dienste sowie auch Drittanwendungen auf den Geräten nutzbar und via AirPlay lässt sich auch das nutzen, was nicht mehr für das alte Apple TV als App verfügbar ist. Doch genau hier klemmt es jetzt plötzlich: AirPlay kann auf dem Apple TV der dritten Generation zuletzt nicht mehr aktiviert werden, wie unter anderem Nutzer in Apples Support-Community berichtet hatten.

Probleme treten nur nach Neueinrichtung des Apple TV auf

Dieses Problem tritt allerdings übereinstimmenden Schilderungen nach nur auf Geräten auf, die gerade neu eingerichtet beziehungsweise erneut aktiviert wurden. Dann aber scheint nichts zu helfen: Weder ein erneutes Zurücksetzen, noch eine Zurücksetzung der Netzwerkeinstellungen oder die anderen üblichen Tricks und Kniffe, zu denen Nutzer streikender Geräte gerne greifen, macht einen Unterschied.

Völlig neu ist das Problem indes nicht: In der Vergangenheit kam es wiederholt zu Störungen mit AirPlay am alten Apple TV. Es steht zu vermuten, dass Apple hier serverseitig ein Problem korrigieren muss. Wie sieht es bei euch aus: Klemmt AirPlay auf eurem Apple TV der dritten Generation auch? Hinterlasst gern eure Eindrücke.

