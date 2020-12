Home Apple Apple Store erstrahlt in Rot zum Welt-AIDS-Tag

Apple Store erstrahlt in Rot zum Welt-AIDS-Tag

Der erste Dezember markiert nicht nur den Beginn der offiziellen Adventszeit, er ist auch traditionell der Welt-AIDS-Tag. Ein Tag an dem wir innehalten, nachdenken und reflektieren können. Wir haben einige Zahlen und Hintergründe für euch.

Apple unterstützt den Global Fund

Schon seit 2004 unterstützt Apple mit seinen (PRODUCT) Red-Produkten den Global Fund hat in der Zwischenzeit mehr als 250 Millionen US-Dollar zum Kamp gegen AIDS sammeln können. Dabei hat der Konzern seine Produktpalette kontinuierlich ausgeweitet: Waren es zunächst nur bestimmte iPod-Modelle sowie ausgewähltes Zubehör, lassen sich heute in dem typischen Rot auch iPhones, die aktuelle Apple Watch Series 6 sowie Kopfhörer und Lautsprecher damit erwerben. Und für jedes verkaufte Produkt führt Apple (teilweise nicht mehr näher genannten) Teil an den Global Fund ab.

AIDS ist nach wie vor unter uns

HIV-Infektionen sind heute noch auf dem Vormarsch und somit ein Problem, welches uns alle betrifft. Dass sich Apple immer noch öffentlich einsetzt, ist zwar zu erwarten aber gut. Dazu mal ein paar Kennzahlen:

Letztes Jahr infizierten sich 2600 Menschen in Deutschland mit HIV, was leicht rückgängig ist

Jedoch sind 10800 Menschen unwissentlich Träger des HIV-Virus und können unbeachsichtig andere Menschen anstecken

etwa 30.000 Menschen sind alleine in Deutschland an den Folgen von AIDS gestorben

In Osteuropa und Zentralasien weist HIV seit einigen Jahren steigende Infektionsraten auf

Weltweit sind über 32 Millionen an den Folgen von AIDS gestorben

Weltweit haben nur 67% aller Infizierten Zugang zu wichtigen Medikamenten, in Deutschland sind es hingegen 96%

Nimmt eine Schwangere täglich ein Medikament gegen HIV ein, kommt das Baby mit einer Wahrscheinlichkeit von weit über 80% ohne HIV auf die Welt. Ohne das Medikament ist das Risiko einer HIV-Infektion für das Ungeborene mehr als doppelt so hoch.

Wer Interesse an den Produkten von Apple Product RED hat, findet heute auf der Homepage eine Liste. (Affiliate-Link)

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!