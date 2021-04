Home Apple Apple Store down vor Start der AirTags und violettem iPhone 12

Und schon wieder ist der Apple Online Store vom Netz gegangen, diesmal allerdings mit Ansage und in Vorbereitung des Starts für die Vorbestellung neuer Produkte. Ab heute können Kunden das violette iPhone 12 und die neuen AirTags vorbestellen. Wer von euch wird hier zugreifen?

Apples Online Store nimmt sich aktuell die zweite Auszeit innerhalb einer Woche: Dies ist aktuell allerdings die Vorbereitung auf den Start der Vorbestellung bekannter, neuer Produkte. Ab heute können Kunden die neuen AirTags (Affiliate-Link) vorbestellen.

Über deren Funktion haben wir in den letzten Tagen und auch den vorangegangenen Wochen und Monaten wohl so oft berichtet, dass an dieser Stelle keine Wiederholung nötig ist. In verschiedenen vorangegangenen Meldungen der letzten Tage haben wir auf interessante Randdetails zu den neuen AirTags hingewiesen.

Vorbestellt werden können die kleinen Anhänger ab 14:00 Uhr: Der Einzelpreis pro Stück liegt bei 35 Euro, der Preis für ein Paket mit vier AirTags liegt bei 119 Euro.

Auch das violette iPhone 12 startet

Ebenfalls ab heute kann das iPhone 12 in einer neuen Farbgebung bestellt werden. Apple hatte das iPhone 12 am Dienstag in Violett vorbestellt. Das iPhone 12 und iPhone 12 Mini in dieser neuen Farbe startet also ebenfalls ab heute um 14:00 Uhr im Apple Online Store.

Wer von euch wird heute Nachmittag eins der neuen Produkte vorbestellen?

