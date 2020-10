Apple stoppt Signierung von iOS 14.0

Apple hat die Signierung von iOS 14.0 gestoppt. Nutzer können damit nicht mehr länger auf diese erste Version von iOS 14 zurückgehen, sofern sie bereits iOS 14.0.1 installiert haben. Unterdessen läuft die Beta von iOS 14.2 und bereitet das nächste etwas größere Update vor.

Apple hat zuletzt die Signierung von iOS 14.0 beendet. Damit können Nutzer nicht mehr auf iOS 14.0 zurückkehren, sofern sie ihr iPhone oder iPad bereits auf iOS 14.0.1 installiert haben. Dieses erste kleinere Update für iOS 14 hatte Apple in der letzten Woche an alle Nutzer verteilt, es brachte verschiedene Fehlerbeseitigungen und Verbesserungen.

Rückkehr zu früherer Version vor allem für Freunde des Jailbreak interessant

Allerdings dürften nun nur wenige Nutzer das Verlangen haben, zu iOS 14.0 zurückzukehren. Normalerweise wird diese Möglichkeit in der Hauptsache von Anhängern eines Jailbreaks oder von Sicherheitsexperten geschätzt. iOS 14.0 war die erste öffentliche Version des neuen großen Updates und nur wenige Nutzer dürften zu der noch fehlerbehafteten Version zurück wollen. Apple testet unterdessen bereits das nächste Update: iOS 14.2 ist aktuell in der Beta und kann von registrierten Entwicklern und auch freiwilligen Testern genutzt werden. Das nächste Update bringt unter anderem Shazam in das Kontrollzentrum. Es dürfte innerhalb der nächsten Wochen für alle Nutzer veröffentlicht werden.

