Apple soll Zeitplan für VR-Brille 2022 weiterhin einhalten

Apple soll weiterhin im Zeitplan liegen bei der Markteinführung seines ersten VR-Produkts: Die VR-Brille soll dem Vernehmen nach im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Eine Präsentation könnte aber noch 2021 stattfinden.

Apple soll bei der Entwicklung seiner ersten VR-Brille nach wie vor im Zeitplan liegen. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo schreibt zuletzt in einer Notiz für TF International Securities, Apple werde sein VR-Headset im kommenden Jahr vorstellen. Diese Einschätzung hatte der Beobachter bereits vor einigen Wochen getroffen und sie nun noch einmal wiederholt.

Apples VR-Headset könnte schon dieses Jahr vorgestellt werden

Apples erstes VR-Produkt wird wohl eher eine Zielgruppe aus Heimanwendern adressieren, die die Brille vorwiegend zu Unterhaltungszwecken und für Gaming nutzen werden. Wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten, wird das VR-Headset wohl über eine innovative Augensteuerung bedient. Hierzu und für die Positionierung der AR-Objekte in der Umgebung des Nutzers, soll das Headset über 15 Kameras verfügen. Der Preis wird wohl allerdings nicht ganz günstig sein: Auch wenn es hierzu zuletzt widersprüchliche Einschätzungen gab, so überwiegen doch die Prognosen, die einen deutlich vierstelligen Betrag aufrufen.

Auch wenn das Gadget wohl erst im kommenden Jahr auf den Markt kommt, könnte eine Präsentation bereits dieses Jahr in kleinem Kreis stattfinden, wie wir vor einiger Zeit unter Berufung auf eine Prognose von Mark Gurman von Bloomberg berichtet hatten.

Einige Jahre später soll Apple dann eine echte AR-Brille für die Nutzung unterwegs auf den Markt bringen. Hierzu sind allerdings noch bedeutend kniffligere technische Fragen zu lösen.

