Apple soll schwarze Apple Watch Series 5-Keramik geplant haben

Apple plante offenbar eine Apple Watch Series 5 in einer schwarzen Keramik-Edition. Auf den Markt gekommen war dieses Modell allerdings nicht, nun sind Leaks hierzu im Netz aufgetaucht.

Aus der Kategorie „Was hätte sein können“ stammt ein Leak, der unlängst verbreitet wurde. Ausgegraben hatte ihn ein Sammler alter Apple-Entwürfe, Prototypen und Ideen, die es nie über den Zeichentisch hinaus geschafft haben.

Apple Watch S5 Edition Black Ceramic pic.twitter.com/XgNgObxq7n — Mr·White (@laobaiTD) June 16, 2021

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete er den Leak über eine Apple Watch Series 5 in einer Keramik-Edition mit schwarzer Oberfläche. Apple hatte die Keramik-Edition der Apple Watch mit der Apple Watch Series 2 eingeführt. Allerdings war nicht für jede neue Apple Watch auch eine Keramik-Edition erhältlich.

Dieses Modell war ohnehin stets ein teurer Spaß, die Geräte gingen zu deutlich vierstelligen Preisen über die Ladentische.

Apple warb mit extremer Haltbarkeit für Apple Watch in Keramik

Vor allem war die Apple Watch in Keramik extrem robust, so bewarb Apple sie als viermal so stabil wie die Edelstahlvariante. Die schwarze Apple Watch in Keramik wäre der schwarzen Edelstahlversion wohl recht ähnlich geworden, ein möglicher Grund dafür, dass dieses Modell niemals kam.

Mit der Apple Watch Series 6 hat man sich von Keramik als Werkstoff einstweilen wieder entfernt, Apple wird dagegen nachgesagt, an einer neuen Version für Extremsportler zu arbeiten, wie wir in einer früheren Meldung Hallo willst berichtet hatten. Die Apple Watch Explorer könnte danach bereits in diesem Jahr auf den Markt kommen.

