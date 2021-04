Home Betriebssystem Apple signiert iOS 14.4.1 nicht länger

Apple hat die Signierung von iOS 14.4.1 inzwischen beendet: Nutzer können damit nicht länger zu einer früheren Version von iOS zurückkehren, sofern sie bereits das Update auf iOS 14.4.2 installiert haben. Diese Aktualisierung hatte Apple in der letzten Woche verteilt und damit eine kritische Lücke in WebKit geschlossen. Auch zuvor waren bereits Lücken in WebKit mit dem Update auf iOS 14.4.1 beseitigt worden.

Apple hat die Signierung von iOS 14.4.1 gestoppt. Damit ist es Nutzern nun nicht mehr länger möglich, auf eine frühere Version von iOS zurückzukehren, sofern sie bereits die Aktualisierung auf iOS 14.4.2 geladen und installiert haben.

Apple hatte iOS 14.4.2 vor einer Woche für alle Nutzer veröffentlicht, nur wenige Tage nach der vorangegangenen Verteilung von iOS 14.4.1 und entsprechender Updates für macOS und watchOS.

Apple hat wiederholt eine kritische Lücke in WebKit geschlossen

Auch mit dem jüngsten Update hat Apple eine kritische Lücke in WebKit geschlossen, unter deren Ausnutzung es möglich war, Code auf ein iPhone zu bringen und auszuführen. Dies ist mittels einer manipulierten Website möglich gewesen. Laut Apple wurde diese Anfälligkeit bereits aktiv ausgenutzt.

Auch die vorangegangene Aktualisierung auf iOS 14.4.1 hatte bereits mehrere Lücken in WebKit geschlossen. iOS 14.5 und iPadOS 14.5 dürften indes bald für alle Nutzer erscheinen.

Eine Rückkehr zu einer früheren iOS-Version ist indes zumeist nur für Nutzer eines Jailbreaks von Interesse.

