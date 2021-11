Home Apple Apple schnappt sich Autopilot-Spezialisten von Tesla

Apple hat einen Top-Spezialisten von Tesla abgeworben. Er soll dabei helfen, das Apple Car in Schwung zu bringen und wird dabei mit einem früheren Kollegen zusammenarbeiten. Allerdings ist es noch völlig offen, wann das Project Titan handfeste Ergebnisse vorstellen wird.

Apple hat erneut einen hochrangigen Mitarbeiter von Tesla abwerben können. Tesla und Apple jagen sich seit Jahren gegenseitig immer wieder Spezialisten ab, nun wechselt Christopher Moore nach Cupertino, wie die Agentur Bloomberg berichtete. Bei Tesla verantwortete er die Entwicklung des sogenannten Autopiloten. Die Funktion, wie auch die Position von Moore bei Tesla waren stets umstritten. Tesla muss sich seit Jahren den Vorwurf gefallen lassen, den Autopiloten zu aggressiv zu bewerben, wodurch unvorsichtiges Fahrverhalten und in letzter Konsequenz womöglich auch Unfälle mit Personenschaden befördert werden könnten.

Tesla-Gründer- und CEO Elon Musk befeuert diese Debatte, indem er immer wieder auf die zu erwartenden oder bereits erreichten Durchbrüche im autonomen Fahren verweist. So behauptete er etwa, innerhalb weniger Jahre werde der Tesla der nächsten Generation das autonome Fahren auf Level 5 beherrschen, der faktischen Vollautomation ohne Fahrer.

Zusammenarbeit mit altem Kollegen

Christopher Moore zweifelte öffentlich an der Realisierbarkeit dieses Vorhabens.

Nun arbeitet er bei Apple unter Stuart Bowers, der ebenfalls von Tesla zu Apple kam.

Wann allerdings ein Apple Car über öffentliche Straßen rollen wird, ist völlig unklar. Das Projekt macht eine schwierige Phase durch, was einerseits an internen Querelen liegen soll, im Projektteam herrscht dem Vernehmen nach eine hohe Mitarbeiterfluktuation. Andererseits kann Apple nach wie vor keinen Partner vorweisen, der das Apple Car bauen möchte. Denkbar ist, dass es am Ende auf Foxconn als Partner hinausläuft, wo nun auch erste E-Autos gefertigt werden. Bis allerdings ein Apple Car marktreif ist, können noch Jahre vergehen.

